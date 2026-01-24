لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما

أعلنت وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً.

وقالت وزارة الدفاع السورية- في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت: "إن تمديد وقف إطلاق النار؛ يأتي دعماً للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قسد إلى العراق".

وسبق أن حذرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في وقت سابق من اليوم، تنظيم قسد، و"ميليشيات بي كيه كيه الإرهابية" (PKK)، من استمرار انتهاكاتهما واستفزازاتهما، وأعلنت في تصريح لـ"سانا" فتح ممرات إنسانية في الحسكة؛ لتقديم الدعم والإغاثة، بالتعاون مع الوزارات المختصة.

يذكر أن رئاسة سوريا أعلنت في العشرين من الشهر الجاري، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقسد، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على منح قسد مدة أربعة أيام لوضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.

بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع إيقاف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة أربعة أيام التزاماً بهذا التفاهم.