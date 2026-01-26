قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: أي حكومة في العراق خاضعة لإيران لن تضع مصالح بغداد في المقام الأول

روبيو: أي حكومة في العراق خاضعة لإيران لن تضع مصالح بغداد في المقام الاول
روبيو: أي حكومة في العراق خاضعة لإيران لن تضع مصالح بغداد في المقام الاول
أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن وجود حكومة خاضعة لإيران في العراق سيؤثر على مصالح (بغداد) والعلاقات الأمريكية العراقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي، اليوم /الاثنين/ مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأضاف روبيو - وفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، أن أي حكومة تسيطر عليها ⁠إيران لا يمكن ها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول أو أن تبقي العراق بعيدًا عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق.

وتناول الاتصال الهاتفي، جهود بغداد في نقل عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي من سوريا إلى العراق، إضافة إلى جهود إعادة عناصر التنظيم الى بلادهم وتقديمهم للعدالة.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود حكومة خاضعة لإيران مصالح بغداد والعلاقات الأمريكية العراقية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

ترشيحاتنا

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل افتتاح دوري الجامعات المصرية

لجنة التخطيط العمرانى

التخطيط العمراني ينهي ملفات التراخيص المتعطلة بمركز قنا

بيان جهاز المشروعات

خلال العام الماضى.. تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بـ 179 مليون جنيه بقنا

بالصور

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني
سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد