روبيو: أي حكومة في العراق خاضعة لإيران لن تضع مصالح بغداد في المقام الأول

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن وجود حكومة خاضعة لإيران في العراق سيؤثر على مصالح (بغداد) والعلاقات الأمريكية العراقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي، اليوم /الاثنين/ مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأضاف روبيو - وفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، أن أي حكومة تسيطر عليها ⁠إيران لا يمكن ها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول أو أن تبقي العراق بعيدًا عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق.

وتناول الاتصال الهاتفي، جهود بغداد في نقل عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي من سوريا إلى العراق، إضافة إلى جهود إعادة عناصر التنظيم الى بلادهم وتقديمهم للعدالة.