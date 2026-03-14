رغم الصيام .. جهود كبيرة لـ طوارئ مطروح لسرعة رفع تجمعات مياه الأمطار

دفعت مدينة مرسي مطروح، بفرق الطوارئ اليوم السبت لسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، وتلبية استغاثات المواطنين بالاحياء السكنية ، بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية للتعامل الفوري مع حالة الطقس الغير مستقرة وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، طبقا لتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح .

وتابع ناصر النجار رئيس مدينة مرسي مطروح عمل فرق الطوارئ التي تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار علي الطرق السريعة ومداخل المدينة بنطاق المركز ، تيسيراً علي المواطنين لفتح الشوارع بمداخل الأحياء في ظل تقلبات الطقس وسقوط الأمطار التي تشهدها المدينة التي غمرت الشوارع والميادين .

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بالدفع سيارات شفط مياه الأمطار للمناطق التي تضررت من التجمعات وتراكمات الأمطار من الكيلو 1 و 2 حتي حي الزهور بالكيلو 4 لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة بالشوارع الرئيسية والطريق الدولي ، وذلك ضمن جهود فرق الطوارئ .

كما وجه " النجار " ، لنواب رئيس المدينة علي متابعة عمل فرق الطوارئ ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ورؤساء القري عملهم لسرعة ازالة تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً .

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياة ، ورفع تراكمات مياة الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية والطريق الدولي بنطاق المدينة .

وشهدت محافظة مطروح قد شهدت حالة من التقلبات الجوية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت حيث تعرضت لطقس غير مستقر تخلله سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وعواصف على عدد من المناطق بالمحافظة.

كما شهدت المحافظة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط.

وتكاثر السحب الرعدية التي صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدينة مرسى مطروح وعدد من المراكز والقرى الساحلية، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



كما شهدت المحافظة نشاطًا ملحوظًا في سرعة الرياح التي وصلت في بعض الفترات إلى نحو 50 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى اضطراب في حالة البحر وارتفاع الأمواج، ، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي حجبت أشعة الشمس في أغلب الأوقات.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطقس بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع متابعة الطرق الرئيسية والساحلية تحسبًا لأي تجمعات لمياه الأمطار، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، مع استمرار رفع حالة الاستعداد تحسبًا لأي تطورات في الأحوال الجوية.