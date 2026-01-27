قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بن سلمان لـ بزشكيان : السعودية ترفض استخدام أجوائها أو أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران

محمود عبد القادر

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها الإقليمية في أي أعمال عسكرية توجه ضد إيران، مشددا على موقف الرياض الثابت في احترام سيادة الدول وتعزيز أمن المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعرض خلاله مستجدات الأوضاع في إيران، وجهود الحكومة الإيرانية للتعامل مع التطورات الراهنة، إضافة إلى آخر ما توصلت إليه المباحثات المتعلقة بالملف النووي.

وخلال الاتصال، جدد الأمير محمد بن سلمان تأكيد موقف المملكة الداعم لاحترام سيادة إيران وسلامة أراضيها، موضحاً أن السعودية لن تكون منطلقاً لأي هجمات أو عمليات عسكرية ضد إيران، أياً كانت الجهة المنفذة أو وجهة تلك العمليات.

كما أكد ولي العهد دعم المملكة لكل الجهود التي من شأنها حل الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن شكره وتقديره للمملكة على موقفها، مثمناً ما وصفه بالدور المحوري الذي يقوم به ولي العهد السعودي في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت الرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان شدد خلال الاتصال على أن تضامن الدول الإسلامية يمثل الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمواجهة التوترات وحالات عدم الاستقرار، مؤكداً أن وحدة وتماسك الأمة الإسلامية يشكلان ضمانة أساسية لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

