ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات حول قضايا السياسة الخارجية والأمن الرئيسية، بما في ذلك إسرائيل وإيران وجرينلاند ومنتدى دافوس.

وفي مقابلة حديثة، زعم أن قراراته الدبلوماسية والعسكرية لعبت دورا حاسما في تشكيل المشهد الدولي.

بحسب قناة “بلومبيرج” الإخبارية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية الخارجية، صرح ترامب في مقابلة اليوم: "لولا الإجراءات التي اتخذتها، لما وجدت إسرائيل"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تحركت، بما في ذلك شن غارات جوية على إيران".

كما قال: "أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة باتجاه إيران، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضروريا".

وقال ترامب إن "مؤتمر دافوس 2026 كان الأفضل على الإطلاق"، وإن "الأمور المتعلقة بجرينلاند تسير على نحو جيد أيضاً". وفيما يتعلق بفنزويلا، قال إنه "راض عن التقدم الحالي".

وقال أيضا عن الحرب في أوكرانيا إنه "يأمل أن تنتهي الحرب". وفيما يتعلق برئيس بلدية مدينة نيويورك، زهران ممداني، قال إن "شخصيته ممتازة"، لكنه أضاف أنه "لا يتفق مع سياساته".