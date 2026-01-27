قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات حول قضايا السياسة الخارجية والأمن الرئيسية، بما في ذلك إسرائيل وإيران وجرينلاند ومنتدى دافوس. 

وفي مقابلة حديثة، زعم أن قراراته الدبلوماسية والعسكرية لعبت دورا حاسما في تشكيل المشهد الدولي.

بحسب قناة “بلومبيرج” الإخبارية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية الخارجية، صرح ترامب في مقابلة اليوم: "لولا الإجراءات التي اتخذتها، لما وجدت إسرائيل"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تحركت، بما في ذلك شن غارات جوية على إيران". 

كما قال: "أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة باتجاه إيران، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضروريا".

وقال ترامب إن "مؤتمر دافوس 2026 كان الأفضل على الإطلاق"، وإن "الأمور المتعلقة بجرينلاند تسير على نحو جيد أيضاً". وفيما يتعلق بفنزويلا، قال إنه "راض عن التقدم الحالي".

وقال أيضا عن الحرب في أوكرانيا إنه "يأمل أن تنتهي الحرب". وفيما يتعلق برئيس بلدية مدينة نيويورك، زهران ممداني، قال إن "شخصيته ممتازة"، لكنه أضاف أنه "لا يتفق مع سياساته".

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مرض الكبد الدهني الأيضي
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
