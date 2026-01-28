المنطقة تقترب من الاشتعال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يترقب هجومًا إيرانيًا مُحتملاً

أفاد ‏موقع واللا الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال يواصل الحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب واليقظة تحسباً لهجوم إيراني مُحتمل.



وقال موقع ‏موقع واللا نقلا عن مصادر أمنية، إنه في حال اندلاع حرب سترسل واشنطن إنذارا في الوقت المناسب لإسرائيل للاستعداد للهجوم.

وأضاف ‏أن التقديرات تشير إلى أن المنطقة تتجه بسرعة نحو سيناريو صراع متعدد القطاعات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في ظل تصعيد غير مسبوق بين إيران وميليشياتها في المنطقة من جانب، وإسرائيل وأمريكا من جانب آخر وسط حديث عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيه ضربة عسكرية ضد طهران.



وأرسلت واشنطن أسلحة وحاملة طائرات قرب إيران، حيث أكد ترامب أنه أكبر من أسطول فنزويلا.