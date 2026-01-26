ضغط أمريكي على إسرائيل.. فتح معبر رفح ودخول حكومة غزة خلال 48 ساعة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الاثنين بأنه من المتوقع افتتاح معبر رفح خلال اليومين المقبلين، وستدخل الحكومة التكنوقراطية القطاع، تحت ضغط من الأمريكيين.

فتح معبر رفح

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المكتب في بيان له في وقت متأخر من الليلة الماضية، أن "إسرائيل وافقت على فتح محدود لمعبر رفح لعبور الأشخاص فقط مع وجود آلية إشراف إسرائيلية كاملة، وأن فتح المعبر يشترط عودة جميع الأسرى أحياءً، وبذل حماس قصارى جهدها للعثور على جميع المتوفين، وإعادتهم".