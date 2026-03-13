قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم في الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملات رقابية بدائرة مركز المحلة الكبرى، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

حملته رقابية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة.

وجاءت الحملات عقب ورود معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بتجميع وتهريب الدقيق البلدي المدعم من المخابز وطرحه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعلى الفور تم تشكيل حملة من إدارة تموين مركز المحلة الكبرى برئاسة هيثم علام مدير الإدارة، يرافقه مفتشو الرقابة التموينية لمتابعة البلاغات وضبط المخالفين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملة في الواقعة الأولى بقرية الهياتم عن ضبط سيارة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا أثناء تحميل 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها من أحد المخابز البلدية، وتم التحفظ على السيارة والكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،كما تمكنت الحملة في واقعة أخرى قبل موعد الإفطار من ضبط مركبة “توك توك” محملة بعدد 10 شكائر دقيق بلدي مدعم بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى، كانت معدة للتهريب والاتجار بها بالمخالفة للقانون.

ردع مخالفين

وبذلك بلغ إجمالي الكميات المضبوطة في الواقعتين 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو المساس بحقوق المواطنين.