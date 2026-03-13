قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة
قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم في الغربية

الغربية أحمد علي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملات رقابية بدائرة مركز المحلة الكبرى، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة.
وجاءت الحملات عقب ورود معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بتجميع وتهريب الدقيق البلدي المدعم من المخابز وطرحه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعلى الفور تم تشكيل حملة من إدارة تموين مركز المحلة الكبرى برئاسة هيثم علام مدير الإدارة، يرافقه مفتشو الرقابة التموينية لمتابعة البلاغات وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة في الواقعة الأولى بقرية الهياتم عن ضبط سيارة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا أثناء تحميل 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها من أحد المخابز البلدية، وتم التحفظ على السيارة والكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،كما تمكنت الحملة في واقعة أخرى قبل موعد الإفطار من ضبط مركبة “توك توك” محملة بعدد 10 شكائر دقيق بلدي مدعم بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى، كانت معدة للتهريب والاتجار بها بالمخالفة للقانون.

وبذلك بلغ إجمالي الكميات المضبوطة في الواقعتين 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو المساس بحقوق المواطنين.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

متاحف مصر

متاحف الآثار تحتفي باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم واليوم العالمي للمياه

جانب من اللقاء

القومي لذوي الإعاقة يلتقي 30 أسرة لمناقشة مشكلاتهم ومتطلباتهم

وزير التعليم العالي

مصر تبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو في العلوم والتكنولوجيا ودعم التحول الرقمي بالجامعات

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

