أخبار العالم

رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

القسم الخارجي

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن فرنسا تعارض إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية، في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد الموقف من طهران على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة.

ويأتي الموقف الفرنسي في مقابل تحول لافت في السياسة الإيطالية، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاثنين، أن روما ستطلب من شركائها في الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الجاري، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم “الإرهاب”.

وكانت إيطاليا حتى وقت قريب من بين الدول التي تعارض هذه الخطوة، غير أن تاياني أكد أن حجم القمع الذي مارسته السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية، والذي أفادت تقارير بسقوط آلاف القتلى بسببه، لم يعد من الممكن تجاهله.

وقال الوزير الإيطالي إن “الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين تتطلب ردًا واضحًا من الاتحاد الأوروبي”، مشيرًا إلى أنه سيطرح الملف خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل.

وأضاف: “سأقترح، بالتنسيق مع شركاء آخرين، إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب فرض عقوبات فردية على المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة”.

وبحسب دبلوماسيين، فإن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية سيترتب عليه إجراءات قانونية ومالية ودبلوماسية صارمة، من شأنها تقييد أنشطته بشكل كبير داخل أوروبا.

ويعد الحرس الثوري أحد أبرز مراكز القوة في إيران، إذ يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد، ويتمتع بنفوذ كبير داخل القوات المسلحة، كما يشرف على برامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني، وفق رويترز.

