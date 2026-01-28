قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: كوبا ستنهار قريبًا .. ويكشف عن السبب
«جنبي وونسي وسندي».. مي عز الدين تُهنئ زوجها أحمد تيمور بعيد ميلاده برسالة مؤثرة
«شوبير» يكشف: الأهلي يقترب من ضم مهاجم أجنبي.. ورحيل جراديشار
ترامب: جمعنا 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية
«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي
روسيا والصين وإيران.. الاستخبارات الأمريكية تُشكّك في قطع فنزويلا العلاقات مع الخصوم
النائب العام يُحيل شكوى «المهن الطبية» للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»
أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»
«أبو العينين»: «مدبولي» واحد من أفضل رؤساء الوزراء في تاريخ مصر المُعاصر
أبو العينين: «مدبولي» واجه تحديات صعبة بكفاءة ويمتلك خبرات سياسية واقتصادية كبيرة
لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد
أخبار العالم

ترامب: جمعنا 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة جمعت 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الرسوم الجمركية «لا غنى عنها» للسياسة الاقتصادية الأمريكية، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُساعد في منع «المنافسة غير العادلة» وتشجع الشركات على بناء مصانع في الولايات المتحدة.

وتوقع ترامب أن "تنهار كوبا قريبًا"، مدعيًا أن البلاد كانت تعتمد على الأموال والنفط من فنزويلا، وأنها "لم تعد تحصل على ذلك".

وأعرب الرئيس ترامب يوم الأربعاء عن أمله في أن تبرم إيران اتفاقًا جديدًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسطولًا أمريكيًا قويًا يتجه إلى إيران حاليًا، وقال: "سنرى ما سيحدث".

وفي وقت سابق، أفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال يواصل الحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب واليقظة تحسبًا لهجوم إيراني محتمل.
وقال الموقع، نقلاً عن مصادر أمنية، إنه في حال اندلاع حرب سترسل واشنطن إنذارًا في الوقت المناسب لإسرائيل للاستعداد للهجوم.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن المنطقة تتجه بسرعة نحو سيناريو صراع متعدد القطاعات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في ظل تصعيد غير مسبوق بين إيران وميليشياتها من جانب، وإسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر، وسط حديث عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربة عسكرية ضد طهران.

وأرسلت واشنطن أسلحة وحاملة طائرات قرب إيران، حيث أكد ترامب أن أسطول الولايات المتحدة أكبر من أسطول فنزويلا.

