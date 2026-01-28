شخص يطلق النار على مروحية تابعة لحرس الحدود الأمريكي بولاية أريزونا

أفادت السلطات الأمريكية أن عملاء فيدراليين كانوا يحاولون القبض على رجل من ولاية أريزونا يبلغ من العمر 34 عامًا أثناء توقيف مروري بالقرب من أريفاسا، أريزونا، عندما لاذ بالفرار وأطلق النار على مروحية تابعة لدورية الحدود وعلى العملاء.

وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، هيث جانكي، إن العملاء ردوا بإطلاق النار، فأصابوا الرجل بجروح، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

أُصيب المشتبه به، باتريك غاري شليغل، بجروح ونُقل إلى المستشفى، وكان يتعافى من عملية جراحية خضع لها مساء الثلاثاء، وفقًا لما أفادت به السلطات.

وقال قائد شرطة مقاطعة بيما، كريس نانوس، خلال مؤتمر صحفي، إنه يعتقد أن عنصر دورية الحدود المتورط في إطلاق النار "تصرف وفقًا للقانون" بناءً على المعلومات المتوفرة حتى الآن.

وأضاف نانوس: "لا يزال التحقيق جارياً. وقد تظهر أمور أخرى".

وأوضح نانوس أنه قبل إطلاق النار، حاول عناصر الأمن إيقاف المركبة نفسها، لكن ركابها لاذوا بالفرار وفي وقت لاحق من صباح اليوم نفسه، رصد أحد عناصر حرس الحدود المركبة في المنطقة ذاتها وحاول إيقافها، لكن السائق فرّ هارباً على قدميه.