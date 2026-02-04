ترامب: محادثة ممتازة مع شي جين بينج تناولت ملف تايوان والحرب الروسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى "محادثة هاتفية ممتازة وطويلة وشاملة" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناولت مجموعة واسعة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح ترامب أن الاتصال بحث قضايا التجارة والشؤون العسكرية، إضافة إلى زيارته المرتقبة إلى الصين في أبريل المقبل، معربا عن تطلعه الكبير لهذه الزيارة. كما شملت المحادثات ملف تايوان، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والوضع الراهن مع إيران.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى مناقشة توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك شراء الصين للنفط والغاز من الولايات المتحدة، ودراسة بكين شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية، لافتًا إلى رفع كمية فول الصويا إلى 20 مليون طن للموسم الحالي، مع التزام صيني بشراء 25 مليون طن للموسم القادم.

وأضاف ترامب أن المحادثات تطرقت أيضًا إلى تسليم محركات الطائرات و"العديد من المواضيع الأخرى"، واصفا الأجواء بأنها "إيجابية للغاية". وأكد أن العلاقة مع الصين، وكذلك علاقته الشخصية مع الرئيس شي، "ممتازة للغاية"، مشددا على إدراك الجانبين لأهمية الحفاظ عليها.

وقال ترامب إنه يتوقع تحقيق "العديد من النتائج الإيجابية" خلال السنوات الثلاث المقبلة من رئاسته في ما يتعلق بالعلاقات مع الصين والرئيس شي جين بينغ.