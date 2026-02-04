حالة تأهب قصوى بمستشفيات شمال سيناء لاستقبال الفلسطينيين.. تفاصيل

قال زياد قاسم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ المستشفيات المصرية، خاصة في محافظة شمال سيناء، في حالة تأهب قصوى لاستقبال المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك استعداداً كاملاً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل الحالات فور وصولها، ضمن خطة منظمة لاستيعاب أعداد كبيرة من المرضى والجرحى.

وأشار زياد قاسم إلى أن ما يجري داخل معبر رفح المصري يشمل الكشف المبدئي على المرضى والمصابين والجرحى، ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات المختلفة بحسب حالتهم الصحية.

وواصل، أن مستشفى العريش العام استقبل مساء أمس أولى الحالات، وكانت لشاب فلسطيني أصيب نتيجة قصف منزله داخل قطاع غزة، وتستدعي حالته إجراء أكثر من ثلاث عمليات عاجلة، مؤكداً أن المستشفيات لا تزال في حالة تأهب قصوى لاستقبال المزيد من الحالات.