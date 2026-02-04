القيادة المركزية الأمريكية تنفذ 5 ضربات ضد داعـ ش في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، تنفيذ خمس ضربات عسكرية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم “داعـ ش” في مناطق متفرقة من سوريا، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التنظيم ومنع عودته.

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن الضربات نفذت خلال الفترة الممتدة بين 27 يناير و2 فبراير، مؤكدة أن العمليات جاءت ضمن استراتيجية مستمرة لتقويض قدرات التنظيم الإرهابي وتعطيل تحركات عناصره.

وأضاف البيان أن “القوات الشريكة في سوريا تواصل ممارسة ضغط عسكري متواصل لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش”، مشدداً على أن التنسيق الميداني لا يزال قائماً لملاحقة فلول التنظيم ومنع إعادة تشكيل صفوفه.