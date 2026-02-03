قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. توغل دورية لجيش الاحتلال في منطقة تل كروم بريف القنيطرة

قوات الإحتلال
قوات الإحتلال
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل كروم بريف القنيطرة بسوريا .

شهد ريف القنيطرة الجنوبي توغّلًا عسكريًا جديدًا من القوات الإسرائيلية السبت الماضي ، في تطور أمنياً جديداً في المناطق الحدودية بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة، في حين من المقرر أن تعود لجنة “الميكانيزم” السورية-الإسرائيلية إلى الاجتماع قريبًا لبحث ملف التوترات المتكررة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوات إسرائيلية توغّلت مساء الجمعة في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، في عمليتين منفصلتين، بعد ساعات من توغل آخر صباح الجمعة في قرية صيدا الحانوت.


تفاصيل التوغلات الأخيرة

وذكرت سانا أن القوة الأولى، المكونة من ثلاث سيارات عسكرية إسرائيلية، توجهت من نقطة الحميدية نحو قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الشمالي، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا قبل انسحابها لاحقًا.

أما القوة الثانية، فكانت مؤلفة أيضًا من ثلاث سيارات عسكرية، انطلقت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه الطريق الواصل إلى قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي، وأنشأت حاجزًا آخر، وفق ما أفاد المصدر السوري.

وكانت قوات إسرائيلية قد توغّلت أيضًا في قرية صيدا بريف القنيطرة، ضمن خمس سيارات عسكرية بالإضافة إلى قوة ثانية من آليتين عبر معبر أبو غيثار، حيث نصبت حواجز مؤقتة في منطقة الحانوت قبل سحبها.

في حين أشار الإعلام السوري إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف الخميس بقذيفتي هاون أطراف بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، كما قصفت القوات الإسرائيلية الأراضي الزراعية جنوب البلدة بقذيفتي مدفعية، دون أن يُسجَّل وقوع إصابات بشرية.

عودة لجنة “الميكانيزم” وسباق المواقف

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه الجانبان السوري والإسرائيلي لإعادة الاجتماع عبر لجنة “الميكانيزم” المشتركة المعنية بملف التوترات على حدود الجولان.

وتشير معلومات العربية.نت/الحدث.نت إلى أن الاجتماع المرتقب قد يُعقد خلال الأسبوعين المقبلين، في محاولة لاحتواء التوتر على الأرض ومنع تكرار التوغلات المتكررة.

غير أن التوقعات تشير إلى صعوبة تحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات. ففي حين تطالب سوريا بـ«انسحاب كامل» للقوات الإسرائيلية من أراضيها وصولًا إلى خط فك الارتباط في الجولان السوري المحتل، أكدت إسرائيل على لسان مسؤولين لها رفضها هذا المطلب، وأبلغت واشنطن بأنها غير مستعدة للعودة إلى حدود ما قبل الحرب أو التنازل عن مواقعها الحالية على خط الهدنة.

وفي المقابل، يطلب الجانب الإسرائيلي من دمشق اتخاذ «إجراءات واضحة لبناء الثقة»، تشمل منع وجود أو انتشار ما وصفته بالعناصر المتطرفة في المناطق الحدودية، كشرط أساسي لتخفيف حدة التوتر، في مماطلة دبلوماسية مستمرة منذ أشهر.

تداعيات أمنية وانعكاسات مستقبلية

يُعد ريف القنيطرة الحدودية من أكثر المناطق توترًا في جنوب سوريا، لارتباطها المباشر بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وإلى اليوم لم يُعترف بالسيادة السورية عليها رسميًا من جانب إسرائيل. كما أن التصعيد العسكري المتكرر في المنطقة يرفع من مخاطر اصطدام مباشر بين القوات السورية والإسرائيلية، لا سيما مع تكرار دخول آليات عسكرية عبر خطوط غير متفق عليها، ما يُنذر بزيادة احتمالات اشتعال الجبهة الجنوبية.

وتأتي هذه التوغلات بينما تزداد الضغوط الدولية لإعادة تفعيل آليات التفاوض بين دمشق وتل أبيب، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد محدود إلى مواجهة أوسع لا تُحمد عقباها، في وقت تشهد فيه المنطقة تقلبات أمنية واسعة.

قوات الاحتلال سوريا ريف القنيطرة لجنة “الميكانيزم” السورية الإسرائيلية مرتفعات الجولان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

أتوبيس

هيئة النقل العام بالقاهرة تنهى استعداداتها لشهر رمضان الكريم.. تفاصيل

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة 28

الذكاء الاصطناعي شريك أصيل في تطوير العلوم الإنسانية وبناء الوعي المعاصر

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المؤتمر العلمي الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد