مصر تهزم سوريا 70-45 وتحقق انطلاقة قوية بالبطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

استهل منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة مشواره في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، المقامة حاليًا في دولة الكويت، بتحقيق فوز مستحق على حساب منتخب سوريا بنتيجة 70-45، في افتتاح مباريات دور المجموعات.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 35-19، بفضل الأداء المنظم دفاعيًا والفاعلية الهجومية التي ظهر بها اللاعبون، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق مريح.

وجاءت المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وسوريا واليمن، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت والأردن وليبيا وفلسطين.

وقدم المنتخب الوطني عرضًا قويًا في مستهل مشواره بالبطولة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على المراكز المتقدمة والتأهل إلى الأدوار النهائية، في ظل الانسجام الكبير بين اللاعبين والتنفيذ الجيد للتعليمات الفنية داخل الملعب.

قائمة منتخب مصر المشاركة

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلًا من:

أشرف أبو زيد، أحمد فتحي، محمد فرج، أحمد صلاح، مجدي طلعت، محمود محفوظ، محمد حسب النبي، مؤمن أبو رواش، محمد أنور، ربيع حسني، توبة نجدي، وأحمد عصام.

ويرأس بعثة منتخب مصر المهندس عادل سليم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الدعم الكامل والاستقرار الإداري للجهاز الفني واللاعبين طوال فترة البطولة.

وكان منتخب مصر قد أنهى معسكرًا إعداديًا مكثفًا خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى، شهد تركيزًا كبيرًا على الجوانب البدنية والتكتيكية، إلى جانب العمل على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، وهو ما انعكس بوضوح على أداء الفريق في مواجهة الافتتاح.

وتحظى البطولة العربية بأهمية خاصة للجهاز الفني، باعتبارها محطة مهمة لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية، وقياس مستوى الأداء الجماعي قبل خوض الاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها بطولة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، في مواصلة المنتخب لعروضه القوية خلال البطولة، وتقديم مستويات تعكس مكانة مصر كأحد أبرز المنتخبات العربية في اللعبة.