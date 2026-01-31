قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: المنطقة شهدت تجاوزات جسيمة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية
قدرات جبارة وإنهاء الهجمات.. مميزات إيلتسين كامويش صفقة الأهلي الجديدة
قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى
الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير
مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي
دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
رياضة

إيفرتون يتعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

إيفرتون
إيفرتون
مجدي سلامة

انتهت مباراة برايتون وإيفرتون، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم باسكال جروب بالهدف الأول في المباراة لصالح برايتون في الدقيقة 76، فيما تعادل فريق إيفرتون في الدقيقة 90+7 عن طريق بيتو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إيفرتون المركز الثامن برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

إيفرتون: جريليش يقترب من إجراء جراحة ويغيب حتى نهاية الموسم
 

أكد ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون، أن جاك جريليش من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية في قدمه خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيترتب عليه غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح مويس أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب تفاقمت مؤخرًا، ما دفع الجهاز الطبي للتوصية بالتدخل الجراحي كأفضل حل لضمان تعافيه الكامل، خاصة بعد محاولات العلاج التحفظي التي لم تحقق النتائج المرجوة.

ويمثل غياب جريليش ضربة قوية لفريقه في المرحلة الحاسمة من الموسم، في ظل دوره المؤثر داخل الملعب وخياراته الهجومية المتنوعة، بينما يترقب الجهاز الفني تطورات حالته لتحديد برنامج التأهيل بعد الجراحة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل العملية الجراحية ومدة التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الفحوصات الطبية النهائية.

برايتون إيفرتون الدوري الإنجليزي مباراة برايتون وإيفرتون

