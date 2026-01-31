إيفرتون يتعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة برايتون وإيفرتون، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم باسكال جروب بالهدف الأول في المباراة لصالح برايتون في الدقيقة 76، فيما تعادل فريق إيفرتون في الدقيقة 90+7 عن طريق بيتو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إيفرتون المركز الثامن برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

إيفرتون: جريليش يقترب من إجراء جراحة ويغيب حتى نهاية الموسم



أكد ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون، أن جاك جريليش من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية في قدمه خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيترتب عليه غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح مويس أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب تفاقمت مؤخرًا، ما دفع الجهاز الطبي للتوصية بالتدخل الجراحي كأفضل حل لضمان تعافيه الكامل، خاصة بعد محاولات العلاج التحفظي التي لم تحقق النتائج المرجوة.

ويمثل غياب جريليش ضربة قوية لفريقه في المرحلة الحاسمة من الموسم، في ظل دوره المؤثر داخل الملعب وخياراته الهجومية المتنوعة، بينما يترقب الجهاز الفني تطورات حالته لتحديد برنامج التأهيل بعد الجراحة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل العملية الجراحية ومدة التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الفحوصات الطبية النهائية.