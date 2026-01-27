إيفرتون يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة إيفرتون وليدز يونايتد، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليدز يونايتد عن طريق جيمس جستن في الدقيقة 28.

فيما جاء هدف إيفرتون في الدقيقة 76 عن طريق ثيرنو باري.

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: باترسون - تاركوفسكي - أوبراين - مايكوليتكو.

خط الوسط: جاي - جارلير ـ ندياي - ارمسترونج - ماكنيل.

خط الهجوم: باري

فيما جاء تشكيل ليدز يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دارلو

خط الدفاع: بوناروف - رودرون - ستورك.

خط الوسط: بوجل - ستاخ - امبادو - جروف - جستن.

خط الهجوم: أرونسون - لوين.

ويحتل فريق إيفرتون المركز العاشر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.