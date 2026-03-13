ألفارو أربيلو: كورتوا أفضل حارس في تاريخ ريال مدريد

يري المدرب الإسباني ألفارو أربيلو ، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، أن النجم البلجيكي تيبوا كورتوا ، حارس مرمى النادي الملكي هو الأفضل في تاريخ الميرنجي.

وقال أربيلو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ريال مدريد أمام التشى، لقد لعبت مع بعض من أفضل حراس المرمى في العالم، وبعضهم اعتُبر الأفضل في التاريخ. لكن ما يفعله كورتوا لم أره من أي شخص آخر. لا يوجد أي جدل، إنه بالتأكيد أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد، في رأيي.



وواصل: "نحن نلعب من أجل لقب الدوري، لقاء التشى حاسم. نعرف الفريق الذي سنواجهه، فهم يلعبون بشكل أفضل مما تعكسه نقاطهم. نحن مستعدون لبذل جهد إضافي، نحن في حالة تركيز شديدة".

وأكد: "لدينا دوافع كبيرة لتحقيق الإنتصار ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني".



ويلتقى ريال مدريد أمام التشى مساء غداً السبت بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإسباني.