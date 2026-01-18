إيفرتون يحقق الفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق نادي إيفرتون الفوز على نظيره أستون فيلا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ22 .

شهدت المباراة بداية مثيرة، حيث أهدر إيفرتون فرصة التسجيل أمام أستون فيلا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، عن طريق ميرلين رول الذي أطلق تسديدة قوية قبل آن ترطم بالقائم.

واستمر ضغط إيفرتون حتى نجح جيك أوبراين، في هز شباك أستون فيلا بحلول الدقيقة 33 من عمر المباراة، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ونجح ثيرنو باري في وضع إيفرتون في المقدمة، بالدقيقة 60 من عمر المباراة بعد أن أطلق تسديدة سكنت شباك أستون فيلا

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:-

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، يان ماتسين، توريس.

خط الوسط: لامار بوجاردي، يوري تيليمانس، مورجان روجرز.

خط الهجوم: جون ماكجين، إيميليانو بوينديا، أولي واتكينز.

بينما جاء تشكيل إيفرتون:-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ناثان باترسون، جيمس تاركوفسكي، جيك أوبراين، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: جيمس جارنر، ميرلين روهل، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: أدم أرمسترونج، جاك جريليش، ثيرنو باري