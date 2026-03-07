قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تخصص 152.85 مليار جنيه مكافآت للعاملين بالدولة في 7 شهور

الموازنة العامة
الموازنة العامة
محمد يحيي

رفعت الحكومة من مخصصات المكافأت الممنوحة للعاملين في الدولة إلى 152.85 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 19.53 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية والذي يتضمن ارتفاع البدلات النوعية نحو 28.115 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 28.027 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبلغ المزايا النقدية التي أقرتها للحكومة نحو33.653 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري مقابل 31.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي المقبل.

وصل مصروفات الموازنة على المزايا العينية الممنوحة للعاملين بالدولة نحو 9.71 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري مقابل 9.336 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وصل حجم المزايا التأمينية المقررة للعاملين بالدولة نحو 43.441 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 38.442 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الجاري.

المكافآت مال واعمال اخبار مصر الموازنة العامة المزاايا العينية البدالات النوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

شباب ورياضة بني سويف

"لمتنا في رمضان".. ندوة حول الاحتفال بالشهر المبارك بمركز شباب الملاحية ببني سويف

وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يسلمان أجهزة العرائس

وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يوزعان 15 جهاز عروسة و1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

صحة بني سويف

صحة بني سويف: مرور مفاجئ لفريق الرعاية الأساسية على وحدة الحمرايا شرق النيل

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد