الحكومة تخصص 152.85 مليار جنيه مكافآت للعاملين بالدولة في 7 شهور

رفعت الحكومة من مخصصات المكافأت الممنوحة للعاملين في الدولة إلى 152.85 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 19.53 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية والذي يتضمن ارتفاع البدلات النوعية نحو 28.115 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 28.027 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبلغ المزايا النقدية التي أقرتها للحكومة نحو33.653 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري مقابل 31.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي المقبل.

وصل مصروفات الموازنة على المزايا العينية الممنوحة للعاملين بالدولة نحو 9.71 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري مقابل 9.336 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وصل حجم المزايا التأمينية المقررة للعاملين بالدولة نحو 43.441 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 38.442 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الجاري.