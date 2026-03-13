قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الوداد يقترب من استعادة عموتة.. نهاية مرتقبة لحقبة بنهاشم بعد مواجهة آسفي

الحسين عموتة
إسلام مقلد

بات المدرب المغربي الحسين عموتة قريبًا للغاية من العودة إلى القيادة الفنية لنادي الوداد البيضاوي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تسعى من خلالها إدارة النادي إلى إعادة الاستقرار الفني للفريق ومواصلة المنافسة بقوة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

وتشير تقارير صحفية مغربية إلى أن إدارة الوداد تدرس بشكل جدي إنهاء مهمة المدرب الحالي محمد أمين بنهاشم، عقب المباراة المرتقبة أمام أولمبيك آسفي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تقام خلال الأيام القليلة المقبلة.

مفاوضات متقدمة مع عموتة

وبحسب ما أورده موقع le360 سبور المغربي، فإن المفاوضات بين إدارة الوداد والحسين عموتة وصلت إلى مراحلها النهائية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن عودته إلى تدريب الفريق بعد مباراة آسفي المقررة يوم الأحد المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي قدمت عرضًا ماليًا كبيرًا للمدرب المغربي، من أجل إقناعه بالعودة إلى الفريق، حيث يتضمن العقد المقترح راتبًا سيكون الأعلى في تاريخ الدوري المغربي للمحترفين، في خطوة تعكس رغبة النادي في استعادة أمجاده القارية والمحلية.

ذكريات المجد القاري

ويملك الحسين عموتة ذكريات مميزة مع الوداد، حيث سبق له قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في النهائي على حساب الأهلي المصري، في إنجاز قاري لا يزال حاضرًا في ذاكرة جماهير النادي.

وكانت تلك الفترة واحدة من أبرز مراحل النجاح في تاريخ الوداد الحديث، حيث نجح عموتة في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في البطولات الكبرى، وهو ما تسعى الإدارة إلى استعادته مجددًا من خلال إعادة المدرب إلى مقعد القيادة الفنية.

موقف الوداد في الدوري المغربي

على صعيد المنافسات المحلية، يحتل الوداد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 29 نقطة جمعها من 12 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي المتصدر، والذي خاض 15 مباراة حتى الآن.

ويأمل مسؤولو الوداد أن تسهم عودة عموتة في تعزيز فرص الفريق للمنافسة بقوة على لقب الدوري، إلى جانب السعي لتحقيق نتائج مميزة في البطولات القارية، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة لجماهير النادي خلال الموسم الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد