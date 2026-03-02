قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الوداد المغربي يعلن إصابة نجمه.. تفاصيل

مجدي سلامة

أعلن نادي الوداد المغربي، اليوم الاثنين، إصابة لاعبه نور الدين أمرابط دون تحديد مدة غيابه عن الفريق.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة اليوم والتي أكدت أن أمرابط يعاني من تمزق عضلي على مستوى الفخذ الأيمن. 

وأوضح النادي أن هذه الإصابة حدثت خلال مشاركة اللاعب في مباراة الفريق التي أقيمت يوم أمس أمام نهضة بركان، مما أثار قلق الجماهير والمتابعين حول مدة غيابه عن الملاعب.

ومن المنتظر أن يقوم اللاعب بتنفيذ برنامج علاجي خاص من أجل ضمان تعافيه والعودة للملاعب.

وأعرب نادي الوداد في بيانه عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب المغربي أمرابط.

