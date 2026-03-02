قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيادة المركزية الأمريكية: لا وجود للسفن الإيرانية في خليج عمان
البرازيل تعلن مواجهة منتخب مصر وديا 6 يونيو
كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب في القوات البحرية بسبب الضربات الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اليمن يستعرض مع برنامج الأغذية العالمي مستوى التدخلات الإنسانية بمختلف المحافظات

اليمن يستعرض مع برنامج الأغذية العالمي مستوى التدخلات الإنسانية بمختلف المحافظات
اليمن يستعرض مع برنامج الأغذية العالمي مستوى التدخلات الإنسانية بمختلف المحافظات
أ ش أ

بحث وزير الإدارة المحلية باليمن، المهندس بدر باسلمة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بعدن، الرشيد حماد، مستوى تنفيذ التدخلات الإنسانية الجارية، وخطط وبرامج العمل الإغاثي والإنساني التي ينفذها البرنامج في مختلف المحافظات.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم "الإثنين"، مستوى تنفيذ التدخلات الإنسانية الجارية، وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والبرنامج، بما يضمن رفع كفاءة الاستجابة وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وفق أولويات الحكومة.

وأشاد الوزير باسلمة، بالدور الإنساني الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ البرامج الطارئة والإغاثية..مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك، والعمل على بناء قاعدة بيانات رسمية ومتكاملة للجهات المستهدفة ومناطق التدخل ونوعية البرامج المنفذة؛ بما يسهم في الحد من الازدواجية، وضمان تكامل الجهود، وتحقيق الأثر المطلوب.

وجدد الوزير، استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير العمل؛ بما يعزز فاعلية التدخلات الإنسانية، ويسهم في الانتقال التدريجي نحو برامج سبل العيش، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم استقرار المجتمعات المحلية.

وزير الإدارة المحلية باليمن المهندس بدر باسلمة العاصمة المؤقتة عدن نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بعدن الرشيد حماد التدخلات الإنسانية الجارية

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا.. القماطي: نستهدف منصات التتويج بأولمبياد داكار ولوس أنجلوس

الغندور

طلب عاجل من الغندور لـ حسام حسن بسبب ناصر منسي..فما القصة

عماد النحاس

الأهلي يدرس ضم عماد النحاس لجهاز ييس توروب

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أول شهول لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

