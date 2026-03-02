اليمن يستعرض مع برنامج الأغذية العالمي مستوى التدخلات الإنسانية بمختلف المحافظات

بحث وزير الإدارة المحلية باليمن، المهندس بدر باسلمة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بعدن، الرشيد حماد، مستوى تنفيذ التدخلات الإنسانية الجارية، وخطط وبرامج العمل الإغاثي والإنساني التي ينفذها البرنامج في مختلف المحافظات.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم "الإثنين"، مستوى تنفيذ التدخلات الإنسانية الجارية، وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والبرنامج، بما يضمن رفع كفاءة الاستجابة وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وفق أولويات الحكومة.

وأشاد الوزير باسلمة، بالدور الإنساني الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ البرامج الطارئة والإغاثية..مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك، والعمل على بناء قاعدة بيانات رسمية ومتكاملة للجهات المستهدفة ومناطق التدخل ونوعية البرامج المنفذة؛ بما يسهم في الحد من الازدواجية، وضمان تكامل الجهود، وتحقيق الأثر المطلوب.

وجدد الوزير، استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير العمل؛ بما يعزز فاعلية التدخلات الإنسانية، ويسهم في الانتقال التدريجي نحو برامج سبل العيش، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم استقرار المجتمعات المحلية.