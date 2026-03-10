طاقم تحكيم مباراة الوداد المغربي وأوليمبك آسفي بالكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن طاقم تحكيم مباراة الوداد المغربي وأولمبيك آسفي المغربي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب محمد الخامس.

ويدير المباراة الحكم الموريتيوسي أحمد امتياز هيرال ويساعده كلًا من: دوس ريس “ساو تومي وبرينسيب” كـ مساعد أول، وسليمان أمل الدين “جزر القمر” كـ مساعد ثانٍ، في حين يتواجد المصري محمود ناجي كـ حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، يوجد الجزائري لحلو بن براهم كـ حكم فيديو رئيسي، ويساعده التونسي هيثم قيراط.

وتقام المباراة يوم 15 مارس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.