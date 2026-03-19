تحذيرات أممية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في غزة مع استمرار محدودية وصول المساعدات

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن أهالي قطاع غزة يواجهون صعوبات مستمرة في ظل محدودية الوصول إلى المساعدات الأساسية، واستمرار معاناة الكثيرين في العيش في ملاجئ مكتظة ومنازل متضررة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتناقص مخزونات الخيام ومستلزمات الفراش وغيرها من الإمدادات الأساسية بسرعة ؛ ما يدفع بعض العاملين في المجال الإنساني إلى شراء ما يستطيعون من الأسواق المحلية - من ملابس وأغطية ومستلزمات الطهي الأساسية..مؤكدا أن الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدات الحيوية، على الرغم من "تقلص الإمدادات نتيجة لتزايد القيود منذ بدء التصعيد الإقليمي".

وأشار المكتب إلى أنه تم جمع أكثر من 400 ألف لتر من الوقود بنجاح يوم /الثلاثاء/ الماضي بينما جمعت فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها الذين يعملون في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة سبع شاحنات محملة بالإمدادات من معبر كرم أبو سالم.

وتواصل الأمم المتحدة دعوتها إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق؛ لضمان حصول المحتاجين على الدعم الذي يحتاجونه بشكل عاجل.

ومن جانبه ..قال فيليب لازاريني مدير عام وكالة الأونروا : "إن التقاعس عن إدانة الانتهاكات والسماح لقانون الأقوى بالسيادة سيؤدي إلى عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم"..مؤكدا أنه كلما زادت الانتهاكات، ترسخت ثقافة الإفلات من العقاب.