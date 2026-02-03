قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وأصدر حزمة تكليفات لتطوير منظومة العمل. 


وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتنمية مهارات العاملين وبناء الصف الثاني ودعم القيادات الشابة، وذلك من خلال بناء الإنسان واستغلال كافة الكوادر البشرية الموجودة بمختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وضرورة إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة للاعتماد عليها خلال المرحلة القادمة، مع أهمية تأهيلهم بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات العلمية. 

ووجه الوزير بأهمية وضع رؤى وخطط متكاملة على المدى القريب والبعيد بكافة الجهات التابعة، ووضع سيناريوهات لتنفيذ تلك الخطط وتداولها على مستوى فريق العمل، والوقوف على السلبيات والعمل على حلها.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى ضرورة مواصلة العمل في تعزيز تطبيق استراتيجية الدولة ل التحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين للحد من التواصل المباشر بين المواطن والموظف، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة تعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة.

وشدد الوزير على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف توطين الصناعة المحلية لمكونات المشروعات التي يتم تنفيذها، وتقليل الاستيراد من الخارج.

كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كل مواقع العمل والصيانة والتشغيل فى كل مواقع العمل سواء فى أعمال الإنشاءات أو المرافق، كما تطرق الوزير إلى أهمية ترشيد النفقات، وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحصيل المتأخرات المستحقة، مع ضرورة وضع أولويات لتنفيذ المشروعات وفقا للاحتياجات.

وأكد الوزير ضرورة وضع خطط للاستفادة من أصول الجهات التابعة للوزارة غير المستغلة، وتحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهاً بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

وكلف وزير الإسكان، رؤساء ومسئولي الجهات بتكثيف المتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض، مما يسهم في ضبط الأداء فى المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولاً بأول،  مع مراعاة  جودة التنفيذ، مشددًا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات التابعة للوزارة وإنشاء تلك الإدارات بالجهات غير الموجودة بها.

كما وجه وزير الإسكان، بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وزيادة القنوات الرسمية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والمستثمرين والتواصل المباشر معهم والعمل على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، فضلا عن الرصد الدوري للشائعات والرد عليها.

وناقش الاجتماع عددا من الآراء والمقترحات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التابعة للوزارة في الموضوعات المشتركة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الإصلاح الهيكلي التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

صلاح علوى

صلاح علوي ضمن أفضل 10 قادة يشكلون مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر

كيا

كيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين في سياراتهم الحديثة

كي فان

طرح أول شاحنة كهربائية من إنتاج العمالقة "تويوتا دايهاتسو سوزوكي"

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد