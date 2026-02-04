لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة .بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية.

المكونات (تكفي 4 أشخاص)

للبسلة باللحمة:

• 500 جرام بسلة خضراء (طازة أو مجمدة)

• 250 جرام جزر مقطع مكعبات صغيرة

• 300 جرام لحمة مفرومة

• 1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم (حوالي 120 جرام)

• 2 فص ثوم مفروم

• 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي (30 مل)

• 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (20 جرام)

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود (2 جرام)

• 1/2 ملعقة صغيرة بهارات لحمة (2 جرام)

• 1 ملعقة صغيرة ملح (5 جرام) أو حسب الذوق

• 400 مل مرق (لحمة أو خضار)

• 1 ورقة لورا (اختياري)

للأرز بالشعرية:

• 2 كوب أرز مصري مغسول ومصفي (حوالي 400 جرام)

• 1/2 كوب شعرية (حوالي 40 جرام)

• 2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن (30 مل)

• 2 و1/2 كوب ماء ساخن (حوالي 600 مل)

• 1 ملعقة صغيرة ملح (5 جرام)

طريقة التحضير..

أولًا: البسلة بالجزر باللحمة

1. سخّن الزيت في حلة على نار متوسطة، وشوّح البصل لحد ما يذبل ويصفر خفيف.

2. أضف الثوم وقلّب 30 ثانية.

3. أضف اللحمة المفرومة وقلّب جيدا لحد ما يتغير لونها ويتبخر سائلها.

4. أضف الملح، الفلفل، وبهارات اللحمة وقلّب دقيقة.

5. أضف صلصة الطماطم وقلّب دقيقة.

6. أضف الجزر والبسلة وقلّب جيدا.

7. أضف المرق وورقة اللورا، غطّي الحلة وسيبها على نار هادية 20–25 دقيقة لحد ما الخضار يستوي ويتكثف الصوص.

8. عدّل الملح والفلفل قبل التقديم.

ثانيًا: الأرز بالشعرية

1. في حلة تانية، سخّن الزيت أو السمن، وحمّر الشعرية على نار متوسطة لحد ما لونها يبقى دهبي.

2. أضف الأرز وقلّب دقيقة مع الشعرية.

3. أضف الملح والماء الساخن، قلّب مرة واحدة، وغطّي الحلة.

4. لما الماء يتشرب، وطّي النار جدًا واتركه 10–12 دقيقة لحد ما يستوي.

5. اطفي النار واتركيه 5 دقايق يرتاح قبل التقديم.