محمد علي رزق عن حسن حسني: إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين نعوض الراجل ده

شارك الفنان محمد علي رزق، صورة للفنان الراحل حسن حسني معبرًا عن افتقاده له ولقيمته الفنية.

وكتب محمد رزق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “النهاردة بالصدفه وقع قصادي عم حسن حسني في كذا فيلم.... إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين نعوض الراجل ده... اللّٰه يرحمة مالوش زي..ربنا يرحمة على قد ما بسطنا”.

حسن حسني.. وبداياته الفنية

وكانت بداية حسن حسنى سينمائياً من خلال دور صغير للغاية فى فيلم الكرنك الذى قدّمه نور الشريف وسعاد حسنى وإخراج على بدرخان عام 1975، ثم لفت الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر فى فيلم "سواق الأتوبيس" إخراج عاطف الطيب، الذى استعان به بعد ذلك فى عدد من أفلامه ، أبرزها "البرىء" ، “البدروم”.

وعلى الصعيد الدرامي، شارك الفنان حسن حسني فى العديد من المسلسلات البارزة مثل “رد قلبى”، و“اللص الذى أحبه”، و“أهالينا”، و“المال والبنون”، ومع بداية الألفية اتجه للأدوار الكوميدية مع الوجوه الشابة، والتى كان أبرزها الفنان محمد سعد بداية من فيلم “اللمبي” الذى عرض عام 2002.