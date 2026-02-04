قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
القيادة المركزية الأمريكية تنفذ 5 ضربات ضد داعـ ش في سوريا
تعديل مفاجئ في تشكيل الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري الممتاز
أخبار البلد

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026

عبد الفتاح تركي

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026 .. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، تتصدر مواعيد عمل مترو الأنفاق محركات البحث، في ظل اعتماد ملايين المواطنين يوميًا على هذه الوسيلة الحيوية في التنقل، سواء للذهاب إلى العمل أو العودة بعد الإفطار وصلاة التراويح.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق رسميًا تعديل مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان، بما يراعي طبيعة الشهر الكريم ويحقق أكبر قدر من التيسير على الركاب، مع استمرار انتظام الخدمة على جميع الخطوط دون أي تغيير في الأسعار أو آليات التشغيل.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

قررت الهيئة القومية للأنفاق بدء تشغيل مترو الأنفاق يوميًا خلال شهر رمضان 2026 في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على أن يستمر العمل حتى الساعة الثانية صباحًا من اليوم التالي، وبذلك تصل عدد ساعات التشغيل اليومية إلى 21 ساعة متواصلة.

يأتي هذا القرار استجابة لزيادة حركة التنقل خلال فترات المساء وبعد الإفطار، مع الحفاظ على نفس مستوى الخدمة المعتمد طوال العام.

مترو الأنفاق

وأوضحت الهيئة أن زمن التقاطر بين القطارات سيظل ثابتًا على جميع الخطوط، ليتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق، بما يضمن سيولة الحركة وتقليل فترات الانتظار داخل المحطات، خاصة خلال أوقات الذروة.

مواعيد آخر قطارات المترو على الخطوط الثلاثة

حرصت الهيئة على إعلان مواعيد آخر القطارات بكل خط، لتسهيل التخطيط اليومي للركاب خلال شهر رمضان.

ففي الخط الأول، يتحرك آخر قطار من محطة حلوان في تمام الساعة 00:15 بعد منتصف الليل، بينما ينطلق آخر قطار من محطة المرج الجديدة في الساعة 00:30.
أما الخط الثاني، فيتحرك آخر قطار من محطة شبرا الخيمة في الساعة 00:30، في حين يغادر آخر قطار من محطة المنيب في الساعة 00:35.

وفيما يخص الخط الثالث، يغادر آخر قطار من محطة عدلي منصور في الساعة 00:15، بينما ينطلق آخر قطار من محطة العتبة في الساعة 00:55، حيث يلتقي مع آخر قطار قادم من الخط الثاني في نفس المحطة، بما يضمن استمرار الربط بين الخطوط حتى نهاية التشغيل اليومية.

أول فتاة تقود قطارات مترو الأنفاق بمصر

كما يلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات في تمام الساعة الواحدة صباحًا، وهو ما يعد نقطة محورية لتبادل الركاب بين الخطين خلال الفترة المتأخرة من الليل.

مواعيد عمل شبابيك التذاكر والاشتراكات

إلى جانب تعديل مواعيد التشغيل، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد عمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال شهر رمضان 2026. ووفقًا للبيان الرسمي، تعمل الشبابيك يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، وذلك لتقديم خدمات تجديد واستخراج الاشتراكات المختلفة، مع التأكيد على انتظام العمل بنفس الكفاءة خلال أيام الشهر الكريم.

تعديلات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان

لم تقتصر التعديلات على مترو الأنفاق فقط، بل شملت أيضًا بعض قطارات السكة الحديد، في إطار خطة شاملة لتيسير حركة النقل خلال شهر رمضان.

وتضمنت التعديلات إيقاف تشغيل قطاري 2027 و2026 مكيف تالجو على خط القاهرة الإسكندرية وبالعكس، وذلك بشكل مؤقت ولحين صدور تعليمات أخرى.

مترو الأنفاق

كما تقرر قيام قطار رقم 1915 سياحي على خط القاهرة المنصورة، حيث يقوم من القاهرة في الساعة 1، ويصل إلى المنصورة في الساعة 17.40.

وشملت التعديلات أيضًا وقوف قطار 3017 مكيف القاهرة المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع، إلى جانب تعديل جداول قطار 587 و586 مكيف الإسكندرية المنصورة، وقطار 63 ركاب طنطا المنصورة، بما يحقق مرونة أكبر في حركة السفر خلال الشهر الكريم.

طريقة حجز تذاكر المترو إلكترونيًا

وفي إطار تطوير منظومة الدفع وتسهيل الحصول على التذاكر، أتاحت الهيئة القومية للأنفاق حجز تذاكر المترو إلكترونيًا من خلال الماكينات الجديدة المنتشرة داخل المحطات.

وتعمل هذه الماكينات بطريقة مبسطة وسريعة، تبدأ باختيار نوع وعدد التذاكر وفقًا لعدد المحطات التي يرغب الراكب في قطعها.

وبعد ذلك، يتم تمرير بطاقة الدفع الإلكتروني على الماكينة، لتُستكمل عملية السداد في ثوانٍ معدودة.

مترو الأنفاق

وفي الخطوة الأخيرة، يحصل الراكب على التذكرة مطبوعة فورًا، دون الحاجة للانتظار أمام شبابيك التذاكر، وهو ما يسهم في تقليل التكدس داخل المحطات، خاصةً خلال أوقات الذروة في شهر رمضان.

مواعيد مترو الأنفاق مواعيد مترو الأنفاق في رمضان مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2026 شهر رمضان الهيئة القومية للأنفاق

