أخبار البلد

تعرف على موعد شهر رمضان 2026

يترقب المسلمون في مصر موعد حلول شهر رمضان المبارك، باعتباره موسما روحانيا يجمع بين العبادة والطاعة، وتلتف فيه الأسر المصرية حول موائد الإفطار في أجواء اجتماعية ودينية مميزة تتكرر مرة واحدة كل عام.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر


ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2026 في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن تتم رؤية هلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، وهي 
الليلة التي يتم فيها الإعلان الرسمي عن موعد بدء الصيام عقب استطلاع الهلال من الجهات الشرعية المختصة.

موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان

بحسب بيانات هيئة المساحة المصرية، يحين أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان بعدد من المحافظات والمدن على النحو التالي:
، أسوان 5:45 م، مطروح 6:00 م، الغردقة 5:38 م، شرم الشيخ 5:36 م، السلوم 6:09 م.

عدد أيام شهر رمضان 2026
وتشير االقاهرة 5:05 ص، الإسكندرية 5:11 ص، أسوان 4:57 ص، مطروح 5:21 ص، الغردقة 4:54 ص، شرم الشيخ 4:53 ص، السلوم 5:30 ص.

موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان
أما أذان المغرب في أول أيام الشهر الكريم، فيكون في التوقيتات التالية:
القاهرة 5:46 م، الإسكندرية 5:50 
ملتقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 سيكون كاملا بواقع 30 يوما، ليكون موعد عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026 تقريبا، على أن يتم التأكيد النهائي بعد استطلاع هلال شهر شوال وفقا لما تعلنه دار الإفتاء المصرية.

ويحل شهر رمضان 2026 خلال فصل الشتاء، ما يعني اعتدال درجات الحرارة وقصر نسبي في عدد ساعات الصيام مقارنة بسنوات سابقة، وهو ما ينعكس إيجابا على أجواء الصيام والعبادة.

طقوس رمضانية منتظرة
وينتظر المصريون حلول الشهر الكريم بمجموعة من العادات الدينية والاجتماعية، أبرزها صلاة التراويح، وموائد الرحمن، والأنشطة الخيرية، إلى جانب التجمعات العائلية والاستعدادات الاقتصادية والغذائية التي تشهدها البيوت والأسواق سنويا.

هل تختلف بداية شهر رمضان من دولة لأخرى؟
 

قد يختلف موعد بداية شهر رمضان بين الدول، نتيجة اختلاف رؤية الهلال وتباين خطوط الطول والعرض، حيث تعتمد كل دولة على لجانها الشرعية والفلكية في إعلان بدء الشهر.

سبب اختلاف الحسابات الفلكية عن الرؤية الشرعية
تعتمد الحسابات الفلكية على تقدير حركة القمر، بينما تستند الرؤية الشرعية إلى مشاهدة الهلال فعليا، ولهذا يكون القرار النهائي بيد الجهات الدينية المختصة بعد الرؤية.

موعد عيد الفطر 2026
 

تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك سيوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026 تقريبا، مع انتظار الإعلان الرسمي بعد استطلاع هلال شوال.

بالصور

فيديو

