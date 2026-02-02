الفيوم : تكثيف حملات الطب البيطري على المجازر والأسواق وبيع اللحوم والأسماك استعداداً لشهر رمضان المبارك

صرح مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، الدكتور وجدى نايل، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتدعيم المجازر بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة المذبوحات خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك -حسب بيان عن المحافظة اليوم الاثنين تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، حيث بدأت المديرية بالاشتراك مع الجهات الرقابية، تنفيذ خطة للحملات التفتيشية بشكل دوري بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من توافر وجودة المعروض من المنتجات وصلاحيتها، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير المديرية أنه تم تكثيف المرور على مجازر الحيوانات والتأكد من توفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات بكل مجزر، لافتاً إلى التنبيه على كافة الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، وأحواض تجميع المخلفات، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمجازر للحفاظ على سلامة اللحوم.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى تكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات الرقابية، على الأسواق والشوادر وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحية المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها، وكذا المرور اليومي على المستشفيات للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن الموردة لجميع الجهات، مشدداً على التعامل الفوري مع أى بلاغ أو شكوى يتم استقبالها عن طريق مديرية الطب البيطري أو الإدارات البيطرية بالمراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.