في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي
البهى عمرو

أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، أن موضوع تجديد الخطاب القانوني لإنصاف المرأة، ليس بالجديد، لكن الأزهر يتواكب مع حاجات الناس. 


وأضافت مستشار شيخ الأزهر، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات بالمجتمع، وتعمل على الاتجاه لطرف على حساب الأخر، ولذلك الأزهر له دور في توضيح ذلك.

وأشارت إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشربف، عندما أعلن الحقوق والواجبات فهذا ما جاء بالقرآن الكريم، وأن دين الله لم يفرق بين الرجل والمرأة.

ولفتت إلى أن الرجل يحق له أن يعمل، وايضًا المرأة يحق لها أن تعمل، وأنه في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تعمل وأن المرأة لها حقوقها وموجودة في الشريعة الإسلامية.

وتابعت أن هناك بعض القضايا التي كان بها بعض الأمر للتوضيح منها سفر المرأة دوم محرم، ولذلك نوضح أن سفر المرأة مع محرم يكون لتعزيز المرأة. 

وكان قد قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشربف، إن واقع المرأة الشرقية في بلادنا يحتاج إلى نظرة متعمقة، في ظل تسيد فقه العادات والتقاليد على الفقه الصحيح المستمد من نصوص الشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة حقوقها كاملة وصانت كرامتها وإنسانيتها، مؤكدًا أن المرأة الشرقية قادرة على التأثير وإحداث تغيير إيجابي في كل مناحي الحياة.
    
وأضاف شيخ الأزهر، أن الإنسان الشرقي والمرأة بشكل خاص، محاطان بمجموعة من التحديات مُسخَّرة لها كل الأدوات لمحاولة غزو عقله وتغريبه، وإقصائه عن دينه ومنظومة الأخلاق، وتهميش دورهما في توجيهه لقيم الخير والجمال، وذلك بهدف سهولة السيطرة عليه وتوجيهه حسبما يريدون له أن يذهب.


 

شيخ الأزهر أحمد الطيب الأزهر

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

