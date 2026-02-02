موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية .. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يحل نادي الزمالك ضيفا علي فريق كهرباء الإسماعيلية في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة دور نايل الدوري المصري الممتاز علي استاد هيئة قناة السويس الجديد .

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد25 نقطة من جدول ترتيب الدوري بينما يتذيل فريق كهرباء الإسماعيلية جدول الترتيب في المركز قبل الأخير يصارع من أجل البقاء برصيد 11 نقطة بفارق 14 نقطة بين الفريقين.

وينهي الفريقين مرانهم الختامي مساء غد الثلاثاء إستعدادا لخوض اللقاء المرتقب ويسعي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلي 28 نقطة ويواصل الزحف نحو الصدارة.

وتنقل المباراة عبر شبكة مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك تشكيله كالأتي

في حراسة المرمي : محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد , محمد ياسر , أحمد عبدالرحيم إيشو , محمود حمدي الونش

خط الوسط : دونجا , آدم كايد , محمد إسماعيل

خط الهجوم : شيكو بانزا , عدي الدباغ , خوان بيزيرا.