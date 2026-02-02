الزراعة: توفير كافة احتياجات مزارعي القمح من التقاوى عالية الإنتاجية والأسمدة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم توفير كافة احتياجات مزارعي القمح من التقاوى عالية الإنتاجية والأسمدة بمختلف محافظات الجمهورية، نافيةً ما تردد حول وجود نقص في المنافذ الرسمية، معلنةً في الوقت ذاته عن زيادة المساحة المنزرعة هذا العام لتتجاوز 3.7 مليون فدان.

يأتي ذلك بعد إنتشار شائعة تم تداولها خلال الفترة الماضية بنقص التقاوي والأسمدة لزراعة القمح بالمنافذ الرسمية

وفيما يتعلق بالأسمدة، أكدت الوزارة، أنه يتم توفير الأسمدة الآزوتية المدعمة طبقًا لبرامج الشحن الموضوعة، ويتم الشحن من المصانع طبقًا للحصص الشهرية المقررة أولًا بأول لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها وفي التوقيتات المناسبة، كما بلغت كمية الأسمدة المنصرفة حتى تاريخه منذ بداية الموسم الشتوي الحالي 2025/2026 كمية 653 ألف طن، ومازال الموسم ممتد حتى نهاية مارس 2026.

الجمعيات الزراعية

وأوضحت الوزارة، أن هناك رصيدًا متبقيًا بالمخازن يقدر بـ 154 ألف طن تقريبًا، ويتم الشحن اليومي بانتظام دون تأخير لتوفير الاحتياجات السمادية أولًا بأول، مؤكدة أنه لا تقل الأرصدة بمخازن الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية عن 3 ملايين شكارة.