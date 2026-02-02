وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بحلول ليلة النصف من شعبان

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برقيات تهنئة إلي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية وذلك بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص برقيتها للسيد رئيس الجمهورية : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص برقيتها لرئيس الوزراء : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص برقيتها لشيخ الأزهر : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وقالت الدكتورة منال عوض في برقيتها لوزير الاوقاف : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولي عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وعلي مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

كما أرسلت وزيرة التنمية المحلية برقية تهنئة إلى مفتي الجمهورية قالت فيها : يسعدني أن اتقدم لسيادتكم باصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولي عز وجل ان يعيد هذا المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وعلي مصر والأمة الاسلامية بالخير و اليمن والبركات وان يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .