قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بحلول ليلة النصف من شعبان

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برقيات تهنئة إلي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية وذلك بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص برقيتها للسيد رئيس الجمهورية : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص برقيتها لرئيس الوزراء : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص برقيتها لشيخ الأزهر  : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وقالت الدكتورة منال عوض في برقيتها لوزير الاوقاف : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولي عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وعلي مصر والأمة الإسلامية بالخير  واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

كما أرسلت وزيرة التنمية المحلية برقية تهنئة إلى مفتي الجمهورية قالت فيها : يسعدني أن اتقدم لسيادتكم باصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان .. داعين المولي عز وجل ان يعيد هذا المناسبة الدينية الكريمة علي سيادتكم وعلي مصر والأمة الاسلامية بالخير و اليمن والبركات وان يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

التنمية المحلية منال عوض السيسي رئيس مجلس الوزراء ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

ترشيحاتنا

المربى

الغرف التجارية: المربى المصرية تستحوذ على 20% من واردات اليابان

رفح

"منتصف النهار" يسلط الضوءَ على استقبال مصر للدفعات الأولى من الفلسطينيين المصابين

السلع

الغرف التجارية: إنشاء 130 منفذ و107 شادر لبيع السلع على مستوى الجمهورية

بالصور

الشتاء عدوها الخفي.. 5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت في البرد

5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد
5 أشياء تتلف سريعًا إذا تُركت خارج المنزل في الطقس البارد

تقرير أمريكي يكشف عن أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر لعام 2025

أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر
أكثر سيارة ركوب مبيعا في مصر

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود .. على طريقة الشيفات المحترفين

3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين
3 حيل سهلة لتقشير الثوم بأقل مجهود.. على طريقة الشيفات المحترفين

قبل رمضان مباشرة.. أفضل طرق تخزين وتفريز ورق العنب ليظل طازجًا

طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب
طرق تخزين وتفريز ورق العنب

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

المزيد