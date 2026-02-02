قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

حقيقة نقص التقاوي والأسمدة المعتمدة لزراعة القمح بالمنافذ الرسمية

اسمدة
اسمدة
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود نقص في التقاوي والأسمدة المعتمدة لزراعة القمح بالمنافذ الرسمية.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بتوافر تقاوي القمح المعتمدة والمنتقاة ذات الأصناف عالية الإنتاجية عبر منافذها المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى وجود أكثر من 5600 جمعية زراعية بالقرى، إلى جانب أكثر من 700 منفذ تابع للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وكذلك الإرشاد الزراعي وقطاع الإنتاج، بالإضافة إلى 15 ألف منفذ معتمد لتجارة التقاوي تابع للقطاع الخاص.

وأضافت الوزارة، أن كمية التقاوي المنتجة من خلال القطاعين الحكومي والخاص، بعد إجراء عمليات الغربلة، بلغت 74466 طنًا، بينما بلغ ما تم توزيعه حتى تاريخه 60034 طنًا، ليتبقى رصيد غير موزع من تقاوي القمح يقدر بحوالي 14432 طنًا حتى تاريخه.

وأوضح البيان، أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي قامت بتوزيع كمية 23316 طنًا، مع وجود رصيد من تقاوي القمح حتى تاريخه يقدر بنحو 1783 طنًا، وذلك رغم انتهاء موسم زراعة محصول القمح، علمًا بأن جملة المساحة المنزرعة من القمح قد تخطت المستهدف (أكثر من 3.5 مليون فدان) بزيادة أكثر من 400 ألف فدان عن العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأسمدة، أكدت الوزارة، أنه يتم توفير الأسمدة الآزوتية المدعمة طبقًا لبرامج الشحن الموضوعة، ويتم الشحن من المصانع طبقًا للحصص الشهرية المقررة أولًا بأول لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها وفي التوقيتات المناسبة، كما بلغت كمية الأسمدة المنصرفة حتى تاريخه منذ بداية الموسم الشتوي الحالي 2025/2026 كمية 653 ألف طن، ومازال الموسم ممتد حتى نهاية مارس 2026.

وأوضحت الوزارة، أن هناك رصيدًا متبقيًا بالمخازن يقدر بـ 154 ألف طن تقريبًا، ويتم الشحن اليومي بانتظام دون تأخير لتوفير الاحتياجات السمادية أولًا بأول، مؤكدة أنه لا تقل الأرصدة بمخازن الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية عن 3 ملايين شكارة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

