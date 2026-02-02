صحف إسبانيا تحتفي بقدوم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تعاقده مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لتدعيم صفوف فريقه الرديف «برشلونة أتلتيك»، ضمن خطة النادي لجذب المواهب الواعدة من مختلف أنحاء العالم، وخصوصًا من القارة الإفريقية.

ويُعد حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد أبرز النجوم الصاعدين من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث خاض مشاركات رسمية مع الفريق الأول في سن مبكرة، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ القلعة الحمراء بعد رمضان صبحي.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن اللاعب يتمتع بمواصفات فنية وبدنية مميزة، أبرزها القوة والسرعة والقدرة على إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى إجادة اللعب بالرأس، ما دفع بعض مدربيه السابقين لمقارنته بالنجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وأشار المقربون من اللاعب إلى شخصيته الهادئة، واهتمامه بألعاب الطاولة، إلى جانب قدرته على التكيف بسرعة مع بيئات جديدة، حيث يتحدث الإنجليزية بطلاقة ولديه أساسيات اللغة الإسبانية، ما يسهل اندماجه مع زملائه الجدد في النادي الكتالوني.

وينتمي حمزة لعائلة رياضية، إذ لعب والده وعمه في فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، وهو ما ساهم في تكوين شخصية منضبطة وملتزمة داخل وخارج الملعب.

ومن المتوقع أن يشكل حمزة إضافة قوية لهجوم برشلونة أتلتيك، الذي يسعى للعودة إلى دوري «بريميرا فيديراسيون»، حيث سيتنافس مع مجموعة من المواهب الشابة على حجز مكان أساسي في التشكيل، ما يفتح أمامه الطريق نحو الاحتراف الأوروبي، ويمنح الفرصة لجيل جديد من اللاعبين المصريين للسير على نفس النهج.