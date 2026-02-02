عاشور: تعديل قانون المستشفيات الجامعية هدفه التوسع في منظومة التعليم الطبي

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أهداف المستشفيات الجامعية تقوم على 4 أسس، وهي" تعليم – تدريب - بحث – علاج"، مشيرا إلى أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية هدفه حوكمة الإدارة والتشغيل مع التوسع في منظومة المستشفيات الجامعية الخاصة والتوسع في منظومة التعليم الطبي ما بين الخاص والأهلي وأفرع الجامعات الأجنبية.

وأكد الوزير ، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أن أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية أيضا تتمثل في تجقيق جودة التعليم الطبي بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على ربط المنظومة الصحية بشكل كامل ليس فقط على مستوى المستشفيات الجامعية فقط، وإنما على مستوى جميع المستشفيات.