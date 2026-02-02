هبوط عالمي وعيار 21 يخسر 200 جنيه.. ماذا ينتظر سوق الذهب الفترة المقبلة؟

واصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد عالميًا اليوم الإثنين مع مستهل تعاملات الأسبوع، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع قوة الدولار.



ويترقب المستثمرون تأثير هذا الانخفاض على أسعار الذهب المحلية، خاصة بعد موجة من الارتفاعات المتتالية شهدها السوق مؤخرا خلال الفترة الماضية، ما يضع السوق أمام مرحلة تصحيحية طبيعية للأسعار.

في هذا الصدد، علق النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ على انخفاض سعر الذهب في تعاملات اليوم بنحو 200 جنيه ، قائلا:" إن الذهب يظل الملاذ الآمن لأي اضطرابات في الأسواق العالمية.

انخفاض الذهب مرحلة تصحيح بعد موجة ارتفاعات متتابعة

وأضاف " سمير " في تصريح خاص لـ« صدى البلد»: أن الارتفاعات المتتابعة في الأسعار غالبًا ما تتبعها موجات تصحيحية تصل فيها الأسعار إلى مناطق دعم ومقاومة محددة، قبل أن تعاود الصعود مجددًا.



وأوضح عضو الشيوخ أن الاستقرار في الأسواق يعطي رؤية واضحة ويقلل من احتمالات حدوث اضطرابات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الماضية جاء نتيجة توقعات باضطرابات وحروب في المنطقة.

وأكد" سمير " أن ما يحدث اليوم في سعر الذهب يعد مرحلة تصحيح طبيعية للأسعار ضمن حركة السوق المعتادة.



أسعار الذهب اليوم



- عيار 21 يسجل 6550 جنيها

- عيار 18 يسجل 5614 جنيها

- الجنيه الذهب 52400 جنيه