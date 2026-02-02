أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

استقرت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 2 فبراير 2026 بعد استقرار سعر الأونصة عالمياً .

ووصل سعر الأونصة اليوم حول 4893 دولاراً، مع زيادة التوقعات باستمرار حالة ثبات الأسعار في السوق المحلي الإماراتي خلال الساعات القادمة.



‎أسعار الذهب في الإمارات



‎سجلت أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة الإماراتية (بدون مصنعية) كالآتي..



سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ نحو 589.50 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 22: سجل نحو 545.75 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 523.25 درهم إماراتي.

سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 448.50 درهم إماراتي.



‎سعر سبائك الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرام - عيار 21): 4,186 درهماً إماراتيًا.

وبلغت سعر سبيكة الذهب (10 جرام): 5,895 درهماً إماراتيًا.

أما سعر سبيكة الذهب (20 جرام) سجلت : 11,790 درهماً إماراتيًا.

وبلغ سعر أونصة الذهب : 18,340 درهماً إماراتيًا.

‎