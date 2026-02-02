أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

استقرت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 2 فبراير 2026 بعد استقرار سعر الأونصة عالمياً .
ووصل سعر الأونصة اليوم حول 4893 دولاراً، مع زيادة التوقعات باستمرار حالة ثبات الأسعار في السوق المحلي الإماراتي خلال الساعات القادمة.
أسعار الذهب في الإمارات
سجلت أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة الإماراتية (بدون مصنعية) كالآتي..
سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ نحو 589.50 درهم إماراتي.
سعر جرام الذهب عيار 22: سجل نحو 545.75 درهم إماراتي.
سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 523.25 درهم إماراتي.
سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 448.50 درهم إماراتي.
سعر سبائك الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرام - عيار 21): 4,186 درهماً إماراتيًا.
وبلغت سعر سبيكة الذهب (10 جرام): 5,895 درهماً إماراتيًا.
أما سعر سبيكة الذهب (20 جرام) سجلت : 11,790 درهماً إماراتيًا.
وبلغ سعر أونصة الذهب : 18,340 درهماً إماراتيًا.