تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة
متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة
الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة تلفيق صور وفيديوهات خادشة لآخرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو| رئيس شعبة الدخان يكشف سبب ارتفاع أسعار السجائر.. تحذير عاجل بشأن أسعار الذهب.. وترامب يترك الصحفيين ويتوجه إلى حفل زفاف

محمد شحتة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أكسيوس عن مسئول أمريكي: إدارة ترامب أبلغت طهران الاستعداد للتفاوض

أفاد موقع أكسيوس، وفقا لمسئول أمريكي بأن إدارة ترامب أبلغت طهران عبر قنوات متعددة استعدادها لعقد لقاء للتفاوض على اتفاق.

عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن  ما كُشف عنه مؤخرًا، حول المستجدات الخطيرة في ملف رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، يضع القضية في إطار أوسع وأخطر بكثير مما كان مطروحًا سابقًا.

محيي إسماعيل يطمئن جمهوره: لم أصب بجلطة وحالتي الصحية جيدة جدا

نفى الفنان محيي إسماعيل بشكل قاطع ما تردد عن إصابته بجلطة في المخ، مؤكّدًا أن كل ما يُشاع في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.

محمد أبو ليلة يكشف حقيقة خلافه مع إسلام صابر: الأزمة انتهت بالتصالح وسوء الفهم كان السبب

كشف القارئ محمد أبو ليلة تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين زميله إسلام صابر، موضحًا أن الأزمة تعود إلى نحو عامين بسبب بعض الخلافات المهنية، مؤكدًا أن الأمور تم احتواؤها وانتهت بالتصالح منذ سبعة أشهر، وذلك بفضل الله وحسن النوايا المتبادلة بين الطرفين.

أعلى من السوق.. برلماني يكشف عن مفاجأة بشأن فرض الضريبة على الموبايلات

علق إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين العاملين بالخارج.

رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار السجائر

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن إحدى شركات السجائر، رفعت أسعار منتاجتها، بواقع من 5 إلى 6 جنيهات، في منتجات السجائر الخاصة بها.

خبير أمن سيبراني: روبلوكس من أخطر الألعاب على الأطفال والدولة يمكنها حجبها

أكد محمد مغربي، خبير الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي، أن لعبة “روبلوكس”، من أخطر الألعاب على الأطفال مشيرا إلى أنه يشيد بقرار الهيئة الوطنية للإعلام بحجب اللعبة.

اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا

كشف محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، عن الاستعدادات لخطوات ما بعد فتح معبر "رفح" من الجانبين، قائلًا: "معبر رفح البري بكل تأكيد مغلق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاستعدادات الآن بدأت في غزة لفتح المعبر من الجانبين".

لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أسباب رفض النقابة العامة للأطباء، لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، قائلًا: "الحقيقة أن المشروع المقدم، به نقاط جوهرية نعترض عليها، بخلاف أنه لم يتم الأخذ برأينا في مشروع القانون، ولم يتم إجراء حوار مجتمعي حوله".

مفاجأة: إسرائيل هي من تراجعت في حرب الـ12 يوما ضد إيران

فجرت المحللة السياسية جينجر تشابمان، مفاجأة بأن إسرائيل هي من تراجعت في حرب الـ12 يوما ضد إيران.

تحذير عاجل من سعيد إمبابي بشأن أسعار الذهب.. تفاصيل

أكد سعيد إمبابي خبير أسواق المال، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاع خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ما يحدث في سوق الذهب يعرف بـ المضاربات.
أغضبهم بشدة.. شاهد.. ترامب يترك الصحفيين ويتوجه إلى حفل زفاف

ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصحفيين أثناء لقائه معهم، وتوجه إلى حفل زفاف، الأمر الذي تسبب في غضب شديد تجاه ترامب.

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

