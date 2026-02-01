خبير أمن سيبراني: روبلوكس من أخطر الألعاب على الأطفال والدولة يمكنها حجبها

أكد محمد مغربي، خبير الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي، أن لعبة “روبلوكس”، من أخطر الألعاب على الأطفال مشيرا إلى أنه يشيد بقرار الهيئة الوطنية للإعلام بحجب اللعبة.

وقال محمد مغربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة يمكنها أن تعمل على حجب مصادر اللعبة، مؤكدا أنه يمكن أن يتم حجبها من مصدر التطبيقات، لمنع ظهورها في البحث أو تحميلها.

وتابع خبير الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي، أن لعبة “روبلوكس”، تستغل الأطفال، سواء بشكل جنسي، أو يتم إبتزازهم ماديا، ما يجعل الطفل يقع ضحية لتلك اللعبة.