قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد ضرورة حماية الأطفال في العصر الرقمي
أعلى من السوق.. برلماني يكشف عن مفاجأة بشأن فرض الضريبة على الموبايلات
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار السجائر
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير
هل يجوز إخراج كفارة عن مريضة لا تستطيع صيام رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب
تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن سيبراني: روبلوكس من أخطر الألعاب على الأطفال والدولة يمكنها حجبها

روبلوكس
روبلوكس
محمود محسن

أكد محمد مغربي، خبير الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي، أن لعبة “روبلوكس”، من أخطر الألعاب على الأطفال مشيرا إلى أنه يشيد بقرار الهيئة الوطنية للإعلام بحجب اللعبة.

وقال محمد مغربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة يمكنها أن تعمل على حجب مصادر اللعبة، مؤكدا أنه يمكن أن يتم حجبها من مصدر التطبيقات، لمنع ظهورها في البحث أو تحميلها.

وتابع  خبير الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي، أن لعبة “روبلوكس”، تستغل الأطفال، سواء بشكل جنسي، أو يتم إبتزازهم ماديا، ما يجعل الطفل يقع ضحية لتلك اللعبة.

محمد مغربي الأمن السيبراني الذكاء الإصطناعي لعبة “روبلوكس حجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

ترشيحاتنا

لعبة روبلكس

ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

بوسي

بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة كاجوال.. شاهد

ريهام حجاج

فستان بـ75 ألف جنيه وعقد يتجاوز 7 ملايين.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل المتحدة

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد