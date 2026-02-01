لم يصلنا القرار الرسمي.. تنظيم الاتصالات يكشف عن تفاصيل حظر لعبة «روبلوكس»

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل إجراءات حظر لعبة «روبلوكس» (Roblox) وألعاب أخرى، بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر.

وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:"في مصر لدينا أكثر من جهة تتعامل مع المحتوى الموجود على الإنترنت، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقًا للقانون، بالإضافة إلى القضاء والنيابة، وكذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتابع: وعندما يرد إلينا أي قرار من الجهات المنوط بها، نقوم بالتنفيذ الفني، حيث نستطيع التعامل مع هذا المحتوى بطرق تقنية متعددة".

وايترسل قائلًا: "لا تزال المناقشات مستمرة داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول هذه اللعبة، ولم يصل إلينا قرار نهائي حتى الآن، وهناك تواصل مستمر بين الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وردا على سؤال الحديدي، حول طرق التحايل عبر إمكانية دخول الاطفال للمواقع أو الالعاب المحظروة عبر لشبكات VPN علق قائلاً: “ بالفعل هناك إشكاليات كبيرة في الامور التكنولوجيه عبر الدخول المخفي وبالتالي يصعب الطرق الفنية لعمليات الحجب ولكن الجهاز لديه تجارب وتعامل في كثير من الأحيان والمواقف نعرف تلك الطرق الفنية وطرق التحايل لتجاوز الحجب والوصول للمحتوى غير المرغوب فيه”.