تفاصيل إصابة أحمد خضري مدافع الزمالك الشاب وموعد عودته

تعرض مدافع الزمالك الشاب أحمد خضري، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الفريق، ما أدى إلى خروجه من المران وخضوعه لبرنامج علاجي.

وبدأ أحمد خضري في تنفيذ برنامج تأهيلي داخل الزمالك استعدادا للعودة من جديد للتدريبات الجماعية

ومن المتوقع أن يغيب الخضري عن المشاركة لمدة تصل لـ 3 أسابيع على أن يتم تقييم الحالة لعدم الدفع به دون التأكيد على جاهزيته بنسبة 100%.

ويحاول الزمالك استعادة خدمات اللاعب سريعا حيث يعول عليه في بعض المباريات مع الفريق الأول.

ولعب خضري مع الفريق 6 مباريات خلال الموسم الحالي وقدم أداء مميز ليكون أحد العناصر الشابة التي يعول عليها الفريق.