السبت..اجتماع فني للزمالك وأوتوهو قبل إياب الكونفيدرالية

يٌعقد في الحادية عشرة صباح يوم السبت المقبل بأحد فناق القاهرة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و من المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، وموعد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.