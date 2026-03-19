مفاجأة داخل الزمالك بشأن توقيع أحمد حمدي لنادٍ آخر في الخفاء

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مفاجأة داخل نادي الزمالك بشان انتقال اللاعب أحمد حمدي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “إدارة الكرة بالزمالك وصلت بها بعض المعلومات بتوقيع أحمد حمدي لأحد الأندية في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل”.

ودخل نادي البنك الأهلي في مفاوضات قوية مع أحمد حمدي، لاعب الزمالك، استعدادا لضمه نهاية الموسم الجاري.

وينتهى عقد أحمد حمدي مع الزمالك نهاية الموسم، ما يفتح الطريق أمام الانضمام مجانا لأي فريق.

وتوصل مسئولو نادي البنك الأهلي لاتفاق مبدئي مع أحمد حمدي لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.