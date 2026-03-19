عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية

تعرضت مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، لموجة من الطقس غير المستقر، حيث اجتاحت عاصفة ترابية مناطق الغردقة وسفاجا ورأس غارب، متسببة في انخفاض كبير بمستوى الرؤية الأفقية، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة والرمال.

وأدت العاصفة إلى اضطراب حالة البحر الأحمر، ما انعكس سلبًا على حركة الملاحة البحرية، ودفع الجهات المختصة إلى رفع درجة الاستعداد ومتابعة الأوضاع بشكل مستمر تحسبًا لأي تطورات.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ، مع تكثيف التواجد المروري على الطرق السريعة، خاصة المكشوفة منها، لتوجيه السائقين وتفادي الحوادث الناتجة عن تدني الرؤية.

كما تقرر فتح طريق سفاجا – قنا جزئيًا، مع غلقه بعد الكيلو 40، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب الطرق غير الآمنة، إلى جانب تأجيل الأنشطة البحرية لحين تحسن الطقس، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية أولًا بأول.

وتأتي هذه التقلبات الجوية في وقت تشهد فيه مدن البحر الأحمر إقبالًا سياحيًا ملحوظًا بالتزامن مع إجازة العيد، ما يضع مزيدًا من المسؤولية على الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين والزائرين.

وتواصل الأجهزة المختصة متابعة حالة الطقس، مع التأكيد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأوضاع خلال الساعات المقبلة.