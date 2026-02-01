بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. القصة كاملة لمخاطر اللعبة

تصدرت لعبة روبلوكس منصات التواصل الإجتماعي ومحركات البحث في السويعات القليلة الماضية، بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجبها رسمياً اليوم الأحد، وبدأت التساؤلات تزداد حول ما هية اللعبة أو المنصة ومدى خطورتها على الأطفال.

عقب كلمة عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، حول مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، وإعلانه اتخاذ المجلس القرار بحجب لعبة روبلوكس في مصر رسمياً، وتأكيده على التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار.

تقنين أوضاع منصة روبلوكس لحماية الأطفال

بعدما قدمت الدكتورة ولاء هرماس رضوان، عضو مجلس الشيوخ، منذ أيام اقتراحاً لتقنين أوضاع منصة روبلوكس، لحماية الأطفال والنشء من المخاطر والعواقب الواقعة عليهم جراء هذه المنصة، وكذلك منصات الألعاب الإلكترونية بشكل عام.

6 دول سبقت مصر في حجب روبلوكس

مصر ليست الاولى التي تحجب روبلوكس، حيث سبقتها 6 دول من قبل في نفس الإتجاه، وهي "الصين - روسيا - تركيا - الكويت - الأردن - العراق".

حجب لعبة روبلوكس في مصر

قصة اللعبة

ليست روبلوكس لعبة بالمعنى الحرفي فقط، بل مجرد مجتمع العاب متمثلة في منصة تدعوا الملايين حول العالم لاستكشفاها وتجربة روح المغمارة مع مراحل لا تنتهي، وهو ما تشرحه الشركة المطورة لـ اللعبة بنفسها على موقعها الرسمي.

انطلقت روبلوكس في عام 2006 على يد إريك كاسيل وديفيد بازوكي، وعلى مدار 20 عاماً أدخلت تحسينات وتعديلات جعلتها تصبح مؤخراً من بين أشهر منصات الألعاب الافتراضية على وجه البسيطة.

عدد مستخدمي روبلوكس شهريًا

يبلغ الآن متوسط عدد مستخدمي لعبة روبلوكس شهريًا أكثر من 381 مليون لاعب، منهم أكثر من 151.5 مليون مستخدم نشط يومياً، وتجني أرباحاً تتخطى 4.6 مليار دولار أمريكي وفقاً لأرباح العام الماضي.

تتيح لك روبلوكس العديد من الألعاب التي تم تدشيها من خلال المستخدمين لا من خلال المنصة نفسها، ويمكنك عمل ألعابك الخاصة وجعل المستخدمين يتشاركوها معك بواسطة "روبلوكس ستوديو"، ومن هنا تبدأ الثغرة إلى المخاطر.

بفضل ميزة التواصل الاجتماعي المتاحة في المنصة، لتمكين المستخدمين من عمل صداقات، وكذلك التواصل مع مطوري الألعاب أو مشاركتهم في صناعة ألعاب جديدة وفقا ما يتيح لك خيالك، ومن الممكن بكل بساطة وضع شروط تعجيزية تدفع الطفال أوا لمراهقين لأذية أنفسهم وتعريض حياتهم للخطر بمجرد تخطي مراحل اللعبة.

حجب لعبة روبلوكس في مصر

الخطر عالمي وليس محلياً فقط

هولندا

كانت قد أعلنت هيئة حماية المستهلك الهولندية (ACM) أول أمس الجمعة، عن بدء التحقيق مع منصة ألعاب "روبلوكس" الأمريكية بسبب المخاطر المحتل حدوثها لمستخديمها من صغار السن داخل نطاق الإتحاد الأوروبي، وأعلنت الهيئة بدء تقييم اللعبة من أجل تفعيل تدابير تضمن حماية لاعبيها القاصرين من ايذاء أنفسهم، بحسب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

لعبة روبلوكس لديها أكثر من 85 مليون مستخدم نشط يومياً، بينما تتخطى نسبة من هم دون سن الـ 13 عاماً 40% يمن إجمالي المستخدمين، وتشمل أكثر من 6 مليون لعبة تفاعلية، ولأن اللعبة من تصميم المستخدمين أنفسهم فبالتالي تصبح الرقابة على المحتوى المقدم بدقة مهمة في غاية الصعوبة.

السعودية

كذلك أوقفت هيئة تنظيم الإعلام في السعودية منصة "روبلوكس" أي محادثات صوتية أوكتابية داخل التطبيق، بالإضافة لحظر أكثر من 300 ألف لعبة من فئة "ألعاب التجمعات الاجتماعية"، لتفادي أي أخطار قد تقع على مستخدميها خاصةً صغار السن منهم.

حجب لعبة روبلوكس في مصر

الوجه لمظلم لـ اللعبة

لن تتخيل مدى نوعية الألعاب التي تقدمها منصة روبلوكس، والتي تعيد الأذهان لسلسلة أفلام الرعب الشهيرة SAW التي تعتمد مراحل النجاة من كل مرحلة تشويه الجسد بطريقة وحشية للحفاظ على أرواح لاعبيها.

لك أن تتخيل فكرة من وحي خيال مؤلف، يقابلها وجه آخر حقيقي وبدلاً من ممثلين بالغين يقومون بأدوار سينمائية، في الوقاع مستخدمين صغار السن يهددون سلامتهم من أجل الفضول وشغف التجربة مهما كانت.

فهناك ألعاب تشترط تكسير عظام اليد أو الكتف وحتى القدم، كذلك إحداث ندبات في الجسم، أو الإقدام على ممارسات شاذة تستهدف عقيدة اللاعبين صغار السن، مثل الطواف أو الصلاة حول رموز دينية افتراضية، كذلك أذية ذويهم وأصدقائهم، حسبما يكون "حكم" اللعبة الواجب تنفيذه.

الحوت الأزرق وروبلوكس وجهان لعملة واحدة

وهنا نعيد الأذهان من جديد بلعبة "الحوت الأزرق" التي كانت تتطلب طلبات غريبة مثل السير على حافة المنزل، والشنق لثوان، وأشباه ذلك من الطلبات، التي أودت بحياة الكثيرين من لاعبيها حول العالم.

ولكتي تربح في اللعبة عليك الفوز بعملة روبوكس مجاناً، ومن الممكن بكل بساطة أن يطلب منك القيام بأفعال مشينة ضمن شروط اللعبة، وكل لعبة حسب مصممها وفق ميوله وأهوائه مهما كانت متطرفة أو غير انسانية، والتي قد تقود اللاعب الصغير للكفر بمنتهى السهولة دو أن يدري، مثل الدخول في ألعاب يكون واقعها الافتراضي متمثل في دور العباردة من كنائس ومساجد، أو حتى تجسيد لـ الجنة وبالطبع للفائز، والنار للخاسر.

حجب لعبة روبلوكس في مصر

آلية اللعبة

مع تدشين اللعبة تحصل على شخصية افتراضية Avatar، يتم تغير شمله وملابسه لاحقاً.

المشاركة في ألعاب محاكاة Roleplay والقيام بأدوار طبيب أو طباخ على سبيل المثال.

أما ألعاب Obby فهي الأكثر صعوبة وتتطلب عملات Robux باهظة للغاية يترواح ثمنها من 80 جنيهًا إلى 22 ألف جنيه.

وهنا تأتي الإغراءات للطفال لتنفيذ طلبات غريبة وشاذة على كل المستويات أو ألعاب غامصة من أجل الحصلو على روبوكس مجاناً.

وهنا يكمن الخطر، بدلاً من الاستمتاع بلعبة غير مملة وبها فصول عدة، تظهر جوانب انحرافات البشر فيها جلياً من ممارسات غير انسانية بالمرة قمقابل عملة Robux مجانية، وهنا يقوم مصممو الألعاب المشبوهة بدور الشيطان تماماً.