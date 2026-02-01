تدعم المساكنة بين الشباب.. حجب هذه المنصات في مصر

في اطار الحفاظ على القيم والتقاليد المصرية والدينية، اتخذ المجلس الأعلى للإعلام قرارا بحجب مواقع ومنصات شهيرة في مصر بسب دعمها لفكرة المساكنة بين الشباب من خلال هذه المنصات التي تمنح مشاهدات بالمجان .

حجب موقعين مشهورين يدعمان المساكنة

كشف عصام الأمير وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن اتخاذ المجلس إجراءات هامة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب موقعين مشهورين “ منصات ديزني و نتفليكس” بين الشباب يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب.

30مليون شاب وشابة مصريين يتصفحون هذ المنصات

وأضاف عصام الأمير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة حول مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية: أن المجلس لديه إحصاء حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر لهذين الموقعين الداعمان لفكرة المساكنة والتى تخالف الأديان والأعراف المصرية.

منصات تدعم المساكنة مجاناً

وأشار قائلا: إنه سيتم حجبهما نهائيا لمخالفتهما للتقاليد المصرية، لاسيما وأن الموقعين يدعمان فكرة تبادل المساكنة بين الشباب والفتيات لمدة 3 أشهر بالمجان عبر هذين الموقعين.

حجب منصة روبلوكس في مصر

أكد عصام الأمير وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، اتخاذ المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحجب منصة روبلوكس قائلا: الشركة المتحدة أنتجت العديد من المسلسلات الهامة التى تدعم الأسرة المصرية وتواجه عددا من الظواهر وآخرها المسلسل الناجح “لعبة وقلبت بجد” من خلال الوقائع.

مطالبات بحجب منصة روبلوكس لحماية الأطفال

طالب تقرير صادر عن لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتقييد منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "روبلوكس"، لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر عدة، أبرزها المحتوى غير المناسب والتواصل غير الآمن مع الغرباء.

خطورة منصة روبلوكس على الأطفال

وأشار التقرير، إلى أن المنصة، التي تعتمد على تفاعل المستخدمين وإنشاء المحتوى بأنفسهم، قد تعرض الأطفال لمخاطر نفسية وسلوكية مثل الإدمان، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال المالي، بالإضافة إلى مخاطر التلاعب بمضامين دينية يمكن أن تؤدي إلى إثارة فتن مجتمعية.

دول تتحذ إجراء مع منصة روبلوكس

كما ذكر التقرير تجارب بعض الدول التي اتجهت إلى حظر المنصة كليًا مثل روسيا والعراق والكويت، في حين اعتمدت دول أخرى مثل الإمارات والسعودية والصين إجراءات تقييدية للحد من تلك المخاطر.

القومي للإتصالات : الحجب الكامل صعب وسنجد حلاً بديلاً

وردًا على ذلك، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صعوبة تطبيق الحجب الكامل على المنصة، مشيرًا إلى إمكانية تجاوز القيود التقنية من قبل المستخدمين، داعيا إلى دراسة حلول بديلة مثل إطلاق شرائح إنترنت مخصصة للأطفال مع أدوات تحكم أبوية تضمن الاستخدام الآمن والمحدود.

مطالبات بغلق فيسبوك وتيك توك

كما طالب النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، بغلق منصتي «فيس بوك» و«تيك توك» لخطورتهما على النشء.

وقال «موسى»، خلال مناقشة خطورة الإنترنت والمحمول على الأطفال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد: «من حق الدولة طرح كافة البدائل بلا تردد، وعلى رأسها غلق الفيس بوك وحظر التيك توك، خاصة بعد ثبوت خطرهما الداهم على النشء».

وتساءل «موسى» عن مدى توفر الآليات الفنية والتشريعية التى تمكن الدولة من تقييد أو حجب المنصات التى تهدد الأمن القومى، مضيفا: «يجب فرض رقابة عمرية حقيقية وليس مجرد إجراءات شكلية لا تسمن ولا تغنى من جوع».