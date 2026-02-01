قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
تدعم المساكنة بين الشباب.. حجب هذه المنصات في مصر

حجب منصات شهيرة
حجب منصات شهيرة
رشا عوني

في اطار الحفاظ على القيم والتقاليد المصرية والدينية، اتخذ المجلس الأعلى للإعلام قرارا بحجب مواقع ومنصات شهيرة في مصر بسب دعمها لفكرة المساكنة بين الشباب من خلال هذه المنصات التي تمنح مشاهدات بالمجان . 

حجب موقعين مشهورين يدعمان المساكنة 

كشف  عصام الأمير وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن اتخاذ المجلس إجراءات هامة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب موقعين مشهورين “ منصات ديزني و نتفليكس” بين الشباب يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب.

مؤسسة حقوقية ترصد حجب 512 موقعاً إلكترونيا بمصر

30مليون شاب وشابة مصريين يتصفحون هذ المنصات 

 

وأضاف عصام الأمير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة حول مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية: أن المجلس لديه إحصاء  حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر لهذين الموقعين الداعمان لفكرة المساكنة والتى تخالف الأديان والأعراف المصرية.

منصات تدعم المساكنة مجاناً

وأشار قائلا: إنه سيتم حجبهما نهائيا لمخالفتهما للتقاليد المصرية، لاسيما وأن الموقعين يدعمان فكرة تبادل المساكنة بين الشباب والفتيات لمدة 3 أشهر بالمجان عبر هذين الموقعين.

حجب منصة روبلوكس في مصر

أكد عصام الأمير وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، اتخاذ المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحجب منصة روبلوكس قائلا: الشركة المتحدة أنتجت  العديد من المسلسلات الهامة التى تدعم الأسرة المصرية وتواجه عددا من الظواهر وآخرها المسلسل الناجح “لعبة وقلبت بجد” من خلال الوقائع.

توجيهات من الاتصالات حول حجب المواقع المسيئة والمحتوى الهابط

مطالبات بحجب منصة روبلوكس لحماية الأطفال

طالب تقرير صادر عن لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتقييد منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "روبلوكس"، لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر عدة، أبرزها المحتوى غير المناسب والتواصل غير الآمن مع الغرباء.

خطورة منصة روبلوكس على الأطفال

وأشار التقرير، إلى أن المنصة، التي تعتمد على تفاعل المستخدمين وإنشاء المحتوى بأنفسهم، قد تعرض الأطفال لمخاطر نفسية وسلوكية مثل الإدمان، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال المالي، بالإضافة إلى مخاطر التلاعب بمضامين دينية يمكن أن تؤدي إلى إثارة فتن مجتمعية.

جنوب السودان يطلب حجب شبكات التواصل الاجتماعي | النهار

دول تتحذ إجراء مع منصة روبلوكس

كما ذكر التقرير تجارب بعض الدول التي اتجهت إلى حظر المنصة كليًا مثل روسيا والعراق والكويت، في حين اعتمدت دول أخرى مثل الإمارات والسعودية والصين إجراءات تقييدية للحد من تلك المخاطر.

القومي للإتصالات : الحجب الكامل صعب وسنجد حلاً بديلاً

وردًا على ذلك، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صعوبة تطبيق الحجب الكامل على المنصة، مشيرًا إلى إمكانية تجاوز القيود التقنية من قبل المستخدمين، داعيا إلى دراسة حلول بديلة مثل إطلاق شرائح إنترنت مخصصة للأطفال مع أدوات تحكم أبوية تضمن الاستخدام الآمن والمحدود.

مطالبات بغلق فيسبوك وتيك توك

كما طالب النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، بغلق منصتي «فيس بوك» و«تيك توك» لخطورتهما على النشء.

وقال «موسى»، خلال مناقشة خطورة الإنترنت والمحمول على الأطفال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد: «من حق الدولة طرح كافة البدائل بلا تردد، وعلى رأسها غلق الفيس بوك وحظر التيك توك، خاصة بعد ثبوت خطرهما الداهم على النشء».

وتساءل «موسى» عن مدى توفر الآليات الفنية والتشريعية التى تمكن الدولة من تقييد أو حجب المنصات التى تهدد الأمن القومى، مضيفا: «يجب فرض رقابة عمرية حقيقية وليس مجرد إجراءات شكلية لا تسمن ولا تغنى من جوع».

حجب منصة نتفلكس حجب نتفليكس حجب منصة ديزني المجلس الاعلى للإعلام منصة روبلوكس

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
جانب من المضبوطات
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

